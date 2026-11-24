Will Smith y Jada Pinkett Smith vivieron horas de preocupación después de que un incendio afectara su propiedad en Calabasas, California, durante la madrugada del lunes 23 de noviembre. Las imágenes de los vehículos de emergencia y las columnas de humo generaron alarma entre los seguidores del actor.

Según informó La Nación, en base a publicaciones de los medios estadounidenses People y Page Six, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles confirmó que el fuego se originó en una estructura auxiliar ubicada dentro del complejo residencial, valuado en 42 millones de dólares.

El personal de seguridad de la propiedad alertó a las autoridades, que desplegaron un operativo para evitar que las llamas se extendieran hacia otras construcciones.

Qué pasó en la mansión de Will Smith y Jada Pinkett Smith

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron un cobertizo de mantenimiento completamente envuelto en llamas.

Los bomberos lograron extinguir el incendio y evitar que el fuego avanzara hacia la vegetación cercana y la residencia principal.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas y que el incendio fue accidental, aunque todavía no trascendieron los motivos específicos que originaron las llamas.

Hasta el momento, Will Smith y Jada Pinkett Smith no realizaron declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Cómo es la millonaria mansión de Will Smith en California

La propiedad de los actores está ubicada en una exclusiva zona residencial de Calabasas, en un terreno de aproximadamente 60 hectáreas.

La residencia principal, diseñada por el arquitecto Stephen Samuelson, tiene una superficie de alrededor de 2.300 metros cuadrados y se destaca por su arquitectura de inspiración artesanal, los materiales naturales y sus amplios espacios exteriores.

La vivienda cuenta con seis dormitorios, 13 baños y diferentes instalaciones destinadas al entretenimiento y al descanso.

En 2011, la pareja puso la propiedad a la venta por 42 millones de dólares, aunque finalmente decidió conservarla.

No es la primera vez que la casa de Will Smith sufre un incendio

En 2021, la propiedad ya había sido escenario de una emergencia similar, cuando un incendio se originó en el sótano de la residencia. Tras aquel episodio, la vivienda fue sometida a trabajos de renovación.

Además, en 2018, el protagonista de Hombres de negro había manifestado su preocupación por el avance de los incendios forestales que afectaron el sur de California.

En esta oportunidad, la rápida intervención de los bomberos permitió que las llamas quedaran limitadas a una construcción auxiliar, sin dañar la mansión principal.