Jamie Lee Curtis cumplió 68 años y sorprendió a sus seguidores con un mensaje cargado de emoción y tristeza. La reconocida actriz de Hollywood utilizó sus redes sociales para recordar a los integrantes de su familia que fallecieron y confesó que este cumpleaños fue especialmente difícil, después de perder a su hermana mayor hace apenas unos meses.

La protagonista de Halloween y ganadora del Oscar compartió una serie de fotografías familiares en blanco y negro, acompañadas por una reflexión sobre el paso del tiempo, las ausencias y el legado de sus seres queridos.

Según informaron El País y la revista People, la publicación se realizó el domingo 22 de noviembre de 2026, día en que la actriz celebró sus 68 años. En el mensaje recordó a sus padres, los legendarios actores Tony Curtis y Janet Leigh, y a su hermana Kelly Lee Curtis, fallecida en mayo de este año.

Jamie Lee Curtis y el doloroso mensaje que compartió por su cumpleaños

Lejos de las tradicionales publicaciones de cumpleaños, Jamie Lee Curtis decidió hablar públicamente sobre la tristeza que siente por las pérdidas familiares.

En su cuenta de Instagram, la actriz reconoció que este año marca una diferencia importante en su vida: es la primera vez que celebra su cumpleaños sin ninguno de los integrantes de su núcleo familiar de origen.

“Soy la última de la línea”, expresó al reflexionar sobre la muerte de sus padres y de su hermana.

La artista también reconoció que la pérdida de Kelly, ocurrida este año, representó un golpe especialmente difícil de afrontar.

En su publicación, Curtis explicó que al observar fotografías de su infancia recuerda a una niña que parecía sorprendida y preocupada por el mundo que la rodeaba.

Sin embargo, también destacó que con el paso de los años logró superar muchas de aquellas inseguridades y construir una vida de la que se siente agradecida.

“Estoy muy feliz de estar aquí y de tener la vida que tengo”, manifestó al referirse tanto a su trayectoria profesional como a su vida personal.

La muerte de Kelly Lee Curtis, el golpe que marcó a la actriz

Uno de los momentos más dolorosos de 2026 para Jamie Lee Curtis fue la muerte de su hermana mayor, Kelly Lee Curtis, quien falleció el 30 de mayo a los 69 años.

Kelly también había desarrollado una carrera vinculada con la actuación, aunque mantuvo un perfil mucho más reservado que su hermana.

Ambas crecieron en una familia profundamente relacionada con la industria cinematográfica estadounidense.

Tras conocerse su fallecimiento, Jamie Lee le dedicó un emotivo homenaje en Instagram, donde la describió como su primera amiga y una confidente que la acompañó durante toda su vida.

También recordó su personalidad, su amor por la naturaleza, la música y los viajes, así como las tradiciones familiares que compartían.

La pérdida adquirió un significado todavía más profundo durante su cumpleaños, cuando la actriz volvió a recordar públicamente el vínculo que las unía.

Quiénes eran los padres de Jamie Lee Curtis y cuándo murieron

Jamie Lee Curtis nació el 22 de noviembre de 1958 en Los Ángeles, Estados Unidos. Es hija de dos grandes figuras de la época dorada de Hollywood: Tony Curtis y Janet Leigh.

Su madre alcanzó reconocimiento internacional por su participación en Psicosis, la película dirigida por Alfred Hitchcock en 1960.

Janet Leigh falleció en octubre de 2004, a los 77 años, como consecuencia de una vasculitis.

Por su parte, Tony Curtis fue uno de los actores más populares de Hollywood y protagonizó películas como Una Eva y dos Adanes, junto a Marilyn Monroe y Jack Lemmon.

El actor murió en septiembre de 2010, a los 85 años, después de sufrir un paro cardíaco.

La actriz también recordó a su padrastro, Robert Brandt, quien formó parte de su vida familiar.

Aunque Jamie Lee Curtis tiene medio hermanos por parte de su padre, su reflexión estuvo centrada en la pérdida de los integrantes de su familia de origen más cercana.

El agradecimiento de Jamie Lee Curtis a su esposo, sus hijas y su nieto

A pesar del tono melancólico de su publicación, la actriz también encontró espacio para expresar gratitud por la familia que construyó.

Curtis está casada desde diciembre de 1984 con el actor, director y guionista Christopher Guest.

Juntos formaron una familia con sus dos hijas, Annie y Ruby, y recientemente la actriz también comenzó a disfrutar de una nueva etapa como abuela.

En su mensaje, agradeció especialmente a su esposo, a sus hijas, a sus seres queridos y a su nieto, con quienes esperaba compartir su cumpleaños.

También destacó la importancia del legado que recibió de sus padres y de las personas que marcaron su vida.

Para la actriz, ese recuerdo representa una responsabilidad: transmitir a las nuevas generaciones los valores y las enseñanzas que recibió.

Jamie Lee Curtis, una vida marcada por el cine y los vínculos familiares

Con una carrera que comenzó a consolidarse en 1978 gracias a Halloween, Jamie Lee Curtis se convirtió en una de las figuras más reconocidas del cine estadounidense.

A lo largo de su trayectoria participó en películas como Mentiras verdaderas, Un viernes de locos y Todo en todas partes al mismo tiempo.

Por esta última producción obtuvo en 2023 el Oscar a mejor actriz de reparto, uno de los reconocimientos más importantes de su carrera.

Sin embargo, en esta oportunidad, la intérprete dejó de lado los logros profesionales para compartir una reflexión íntima sobre el paso del tiempo y las personas que ya no están.

Su publicación recibió mensajes de cariño de seguidores y colegas de la industria, que acompañaron sus palabras.

A los 68 años, Jamie Lee Curtis eligió recordar a quienes marcaron su historia y celebrar, al mismo tiempo, la vida que todavía comparte con sus seres queridos.