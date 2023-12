Instagram y WhatsApp se unirá con una nueva función

La empresa Meta, de Mark Zuckerberg, unirá nuevamente 2 de sus redes sociales más utilizadas en una nueva función. Según el sitio web WABetaInfo la compañía Meta esta testeando una función para vincular de forma directa WhatsApp con Instagram. Esta nueva función permitirá que los estados de WhatsApp se suban automáticamente a las historias de Instagram. Esta función será opcional ya que se podrá desactivar mediante la configuración de dicha aplicación.

De esta forma esta nueva función en testeo podría simplificar la experiencia de los usuarios. Funcionaría como un atajo que ahorra tiempo al no tener que hacer la misma publicación dos veces en distintas aplicaciones. Otra de las redes sociales de Meta, Facebook, cuenta con esta misma opción de vinculación con Instagram. Sin embargo, esta opción no fue bienvenida por algunos usuarios quienes afirmaban no saber que sus publicaciones de Instagram estaban siendo compartidas en otra red social. Aunque algunas cuentas comerciales la vieron como una herramienta útil.

Todavía no hay fecha de lanzamiento para esta opción que esta proponiendo la empresa de redes sociales.

Otras funciones nuevas anunciadas este año por Meta

La empresa dueña de redes como Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, entre otras, este año anunció múltiples funciones que están en proceso de testeo o que ya están disponibles en las redes.

-Threads: desde septiembre están disponibles las funciones de enviar publicaciones directamente por Instagram, tener un historial de publicaciones «likeadas» y la posibilidad de ordenar la lista de seguidores.

-Facebook: a partir del año próximo estarán disponibles nuevas opciones vinculadas a la inteligencia artificial como generación de fondo, expansión de Imágenes y variación de texto.

-Messenger: desde agosto esta disponible la función de control parental que permite, entre otras cosas, que los padres pueden controlar la lista de contactos, quien puede ver sus historias y también cuanto tiempo usa la aplicación su hijo o hija.

-Instagram: desde diciembre de este año esta disponible la posibilidad de crear notas de video y nuevos tipos de respuesta en notas.