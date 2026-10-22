Jonatan Viale ganó el Martín Fierro y quebró la emoción con una frase sobre su papá Mauro

El conductor de Pan y Circo recibió el premio al mejor programa periodístico vespertino diario y protagonizó un momento emotivo al recordar a su padre, Mauro Viale. Además, reflexionó sobre las grandes figuras del periodismo argentino.

Jonatan Viale fue uno de los protagonistas de los Martín Fierro de Radio 2026 luego de que Pan y Circo, el ciclo que conduce por Radio Rivadavia, se quedara con el premio a Mejor programa periodístico vespertino diario. Sin embargo, más allá de la alegría por el reconocimiento, el periodista dejó una profunda reflexión sobre las figuras históricas de los medios y recordó con emoción a su padre, Mauro Viale.

Sorprendido por el resultado, el conductor reconoció que no esperaba llevarse la estatuilla y aprovechó la ocasión para destacar a quienes considera referentes irremplazables del periodismo argentino.

Jonatan Viale recordó a Mauro Viale tras ganar el Martín Fierro de Radio 2026

“No esperaba ganar. Estoy muy contento”, expresó Jonatan Viale después de recibir el reconocimiento por su trabajo en Radio Rivadavia.

La emoción de la ceremonia también lo llevó a reflexionar sobre los homenajes realizados durante la gala y el legado de las grandes figuras de los medios.

“Cuando hicieron los homenajes y estaban Chiche y El Negro, pensaba que faltan los irremplazables, lo son”, señaló.

En ese contexto, el periodista recordó especialmente a su padre, Mauro Viale, fallecido en abril de 2021, y compartió una reflexión sobre el paso del tiempo y la ausencia de quienes marcaron una época en la televisión y la radio.

“Pienso en mi papá y siento que nos estamos quedando sin los mejores. Nuestro deber es hacer mínimamente lo parecido a lo que hicieron ellos”, manifestó.

Sus palabras dejaron en evidencia el peso que sigue teniendo la figura de Mauro Viale en su vida personal y profesional, así como la admiración que siente por una generación de comunicadores que considera fundamental para la historia del periodismo argentino.

El agradecimiento de Jonatan Viale a Radio Rivadavia tras ganar el Martín Fierro

Además de recordar a su padre, Jonatan Viale destacó la libertad con la que trabaja en Radio Rivadavia y expresó su deseo de continuar al frente de su programa durante mucho tiempo.

“Gracias a Marcelo Fígoli, Radio Rivadavia donde me gusta trabajar, somos libres y quiero trabajar mucho tiempo más ahí. Es una radio hermosa”, aseguró.

De esta manera, el conductor celebró el reconocimiento a Pan y Circo, pero también aprovechó uno de los momentos más importantes de la noche para rendir homenaje a su padre y reivindicar el legado de las grandes figuras del periodismo.

Una estatuilla que llegó acompañada de emoción, recuerdos y una frase que resumió su sentimiento: “Nos estamos quedando sin los mejores”.