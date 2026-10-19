La mamá de Tini Stoessel sorprendió con un posteo por el Día de la Madre: el detalle que desató la polémica

El Día de la Madre estuvo lejos de ser una fecha tranquila para Tini Stoessel. Mientras la cantante enfrentaba la cancelación de su esperado recital en Miami, una serie de publicaciones de su mamá, Mariana Muzlera, volvió a poner bajo la lupa la relación familiar. Las imágenes despertaron críticas y reavivaron las versiones de una pelea que desde hace semanas ocupa espacio en los programas de espectáculos.

El detalle que más llamó la atención fue que Mariana eligió compartir fotografías junto a su hijo Francisco Stoessel y su propia madre, pero no incluyó ninguna imagen ni dedicatoria a Tini. La decisión fue interpretada por algunos seguidores como una posible señal del distanciamiento, aunque la familia no explicó públicamente el motivo de esa ausencia.

Según publicaron TN y Ciudad Magazine, los posteos aparecieron durante el domingo 18 de octubre, en una jornada especialmente complicada para la artista, que debió suspender su presentación en el Kaseya Center de Miami por problemas técnicos y de seguridad.

El posteo de la mamá de Tini Stoessel que desató críticas en el Día de la Madre

Mariana Muzlera utilizó sus historias de Instagram para mostrar distintos momentos de la celebración familiar. Primero publicó una fotografía de su propia madre y luego compartió imágenes junto a Francisco, conocido como Fran Stoessel.

En una de las publicaciones anteriores dedicadas al joven, Mariana había escrito “Te amo hijo”, una demostración de cariño que volvió a circular entre los seguidores de la cantante.

También difundió una postal junto a Francisco y una de las mascotas de la familia. Para acompañar la imagen eligió “Una emoción para siempre”, de Eros Ramazzotti, una canción asociada con los recuerdos y los vínculos afectivos.

Sin embargo, la ausencia de Tini en todas esas publicaciones fue el detalle que generó mayor repercusión.

En las redes sociales aparecieron comentarios que cuestionaron la diferencia entre las muestras públicas de afecto hacia los hermanos. Otros usuarios señalaron que una publicación de Instagram no necesariamente refleja cómo es una relación familiar.

Hasta el momento, Mariana Muzlera no aclaró si las imágenes tenían algún mensaje dirigido a su hija.

Qué se sabe de la pelea de Tini Stoessel con sus padres

La repercusión de las fotografías se produjo en medio de las versiones sobre un fuerte conflicto entre Tini Stoessel y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

El distanciamiento habría comenzado después de que la artista decidiera modificar la administración de su carrera y dejar de trabajar bajo la representación de su padre, quien estuvo vinculado a su desarrollo profesional durante años.

Según trascendió en distintos medios, Tini habría solicitado una auditoría para revisar cuestiones relacionadas con sus ingresos y su patrimonio.

Las diferencias económicas habrían afectado también el vínculo con su mamá y su hermano Francisco, aunque los protagonistas no difundieron públicamente todos los detalles de la situación.

En LAM, Ángel de Brito aseguró que los padres y el hermano de la cantante no estarían invitados a su casamiento con Rodrigo De Paul, previsto, según la información difundida por el periodista, para diciembre.

También circularon versiones sobre un supuesto desacuerdo con su abuela materna.

Ninguna de esas versiones sobre las invitaciones y las decisiones familiares fue confirmada directamente por Tini o sus padres.

Por eso, las publicaciones del Día de la Madre volvieron a generar especulaciones, pero no permiten establecer por sí solas cuál es el estado actual de la relación.

Tini Stoessel canceló su show en Miami: qué pasó y por qué no pudo presentarse

Mientras las fotografías de su mamá generaban repercusión en Argentina, Tini Stoessel atravesaba un difícil momento profesional en Estados Unidos.

La cantante tenía previsto presentarse el domingo 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami, como parte de su gira Futttura. Sin embargo, el espectáculo fue cancelado cuando numerosos fanáticos ya se encontraban en las inmediaciones del estadio.

A través de un comunicado, la artista explicó que no estaban garantizadas las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para realizar el recital.

Según detalló, el recinto fue entregado con demora, parte del montaje estaba incompleto y existían problemas en sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación.

También señaló que no habían podido realizarse pruebas indispensables para algunos de los efectos escénicos previstos.

“La seguridad y el respeto por el público no son negociables”, expresó Tini al explicar su decisión.

La cantante aseguró que tanto ella como sus músicos, bailarines y equipo estaban preparados para presentarse, pero que las condiciones del espectáculo no permitían avanzar sin riesgos.

La productora Ake Music también atribuyó la suspensión al incumplimiento de requerimientos técnicos y de producción. Por su parte, el estadio informó que los compradores podrían gestionar el reembolso de sus entradas a través de los canales de venta correspondientes.

Un Día de la Madre marcado por la polémica para Tini Stoessel

La coincidencia entre la cancelación del recital en Miami y las publicaciones de Mariana Muzlera hizo que la situación familiar volviera a convertirse en tema de conversación.

Mientras Tini intentaba explicar públicamente los motivos de la suspensión de su espectáculo, en Argentina sus seguidores debatían sobre las fotografías que su mamá había elegido compartir.

Para algunos, la ausencia de la cantante en los posteos representó una nueva señal de la distancia entre ambas. Para otros, no corresponde sacar conclusiones sobre un vínculo privado a partir de las redes sociales.

Lo concreto es que Mariana mostró su celebración junto a Francisco y su madre, sin mencionar a Tini, y que la artista debió cancelar su show por motivos técnicos y de seguridad.

En medio de las versiones sobre la interna familiar, ninguna de las protagonistas se pronunció públicamente sobre el significado de las publicaciones del Día de la Madre.