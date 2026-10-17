La noche de Mirtha, Almorzando con Juana y PH: quiénes son los invitados de este fin de semana

Este sábado 17 de octubre, la televisión tendrá una nueva competencia entre las mesas de entrevistas de El Trece y Telefe. Juana Viale conducirá La noche de Mirtha, mientras que Andy Kusnetzoff regresará con PH, Podemos Hablar. Ambos ciclos presentarán invitados de distintos ámbitos, con historias y opiniones sobre la actualidad. El domingo, además, llegará una nueva edición de Almorzando con Juana.

Los invitados de Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff

A partir de las 21.30, por la pantalla de eltrece, Juana Viale estará al frente de La noche de Mirtha en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand, quien continúa con su recuperación tras recibir el alta médica. La mesa estará integrada por el periodista Marcelo Bonelli, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, la periodista Tatiana Schapiro y la modelo y conductora Alejandra Maglietti.

El encuentro combinará actualidad política, análisis periodístico y temas relacionados con el espectáculo y el entretenimiento.

Por su parte, el domingo 18 de octubre, a las 14, Viale volverá a conducir Almorzando con Juana. En esta oportunidad, recibirá a la actriz Luisa Albinoni, al modelo y conductor Hernán Drago, a la actriz Alejandra Martínez y al actor Santiago “Bocha” Caamaño.

En Telefe, Andy Kusnetzoff regresará este sábado a las 21.30 con una nueva emisión de PH, Podemos Hablar. Los invitados serán el músico Andy Chango, la periodista Mónica Gutiérrez, el actor Gonzalo Heredia, Charlotte Caniggia y la periodista deportiva Luciana Rubinska.