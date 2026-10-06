Mirtha Legrand recibió el alta médica y regresó a su casa, tras 18 días internada

Mirtha Legrand, la diva de los almuerzos, fue dada de alta en horas de la tarde de este martes 6 de octubre 2026, después de 18 días de internación en el Sanatorio Mater Dei por una neumonía. La conductora de El Trece ya se habría retirado a su hogar, según informó el canal Todo Noticias.

Tras haber permanecido bajo estricta observación médica en las instalaciones del Sanatorio Mater Dei, Mirtha Legrand, la emblemática conductora de 99 años de edad, abandonó el centro asistencial privado de Palermo alrededor de las 17, luego de que el equipo interdisciplinario constatara la remisión completa del cuadro respiratorio que motivó su segundo ingreso sanatorial.

Mirtha Legrand: el regreso a casa y la confirmación de Héctor Vidal Rivas

La esperada novedad fue ratificada en exclusiva a la señal de noticias TN por su asesor de imagen, diseñador y amigo íntimo, Héctor Vidal Rivas, quien detalló que la animadora completó todas las evaluaciones clínicas de rigor antes de abordar el vehículo que la trasladó hacia su residencia particular sobre la avenida del Libertador.

El alta definitiva clausura un proceso asistencial que había comenzado el pasado viernes 18 de septiembre 2026, fecha en la que la diva experimentó un persistente malestar ventilatorio que encendió las alertas sanitarias, desencadenando una internación preventiva que se sumó a la hospitalización que ya había transitado a principios del mes anterior por un cuadro de bronquitis aguda.

Mirtha Legrand: rehabilitación completada y acompañamiento familiar

La determinación de concederle el egreso sanatorial se fundamentó en la respuesta positiva que la paciente evidenció tras culminar la totalidad del esquema antibiótico específico, habiendo superado con éxito la ventana de control clínico sin medicación endovenosa.

Asimismo, los profesionales destacaron la constancia con la que Mirtha Legrand cumplió sus rutinas de ejercitación motriz y kinesiología respiratoria, disciplina que le permitió recuperar autonomía postural y estabilidad hemodinámica.

Durante toda su estadía en la habitación común del sanatorio, la presentadora contó con el acompañamiento permanente de su hija, Marcela Tinayre, sus nietos, Juana y Nacho Viale, y su bisnieta, Ámbar de Benedictis, manteniendo además un seguimiento exhaustivo de la pantalla de El Trece, donde Juana sostuvo la conducción de los clásicos almuerzos y cenas a la espera de su recuperación integral.