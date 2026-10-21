María Becerra confirmó un show gratuito para el cierre de la Marcha del Orgullo 2026 en Buenos Aires: todos los detalles

El misterio terminó y la edición aniversario de la Marcha del Orgullo tendrá un cierre estelar de alcance internacional. La Comisión Organizadora confirmó que María Becerra será la encargada del show principal que hará bailar a una multitud el próximo sábado 7 de noviembre de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación de la artista quilmeña será completamente gratuita y nació de su propia iniciativa en respaldo a las demandas del colectivo. Bajo la consigna oficial «Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia», el festival no solo conmemorará sus 35 años de historia, sino que busca consolidar un fuerte posicionamiento cultural y político.

Un cierre masivo y la grilla confirmada

Durante la conferencia de prensa técnica de este martes, los organizadores resaltaron la predisposición de la cantante, quien atraviesa un año de consagración internacional tras haber interpretado el Himno Nacional en la final de la Copa del Mundo de la FIFA. “Queremos agradecerle a María que tuvo el compromiso y la iniciativa de participar y apoyar gratuitamente esta Marcha”, destacaron durante el anuncio oficial.

Además del show estelar de Becerra, la jornada contará con una amplia variedad de propuestas musicales de la comunidad LGBT+ y referentes de la escena nacional: