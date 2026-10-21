María Becerra confirmó un show gratuito para el cierre de la Marcha del Orgullo 2026 en Buenos Aires: todos los detalles
La Nena de Argentina confirmó su participación gratuita en la Marcha del Orgullo 2026 del próximo 7 de noviembre en el centro de Capital. Los detalles de la grilla musical, la proclama de resistencia y los artistas que se sumarán a la histórica jornada.
El misterio terminó y la edición aniversario de la Marcha del Orgullo tendrá un cierre estelar de alcance internacional. La Comisión Organizadora confirmó que María Becerra será la encargada del show principal que hará bailar a una multitud el próximo sábado 7 de noviembre de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires.
La presentación de la artista quilmeña será completamente gratuita y nació de su propia iniciativa en respaldo a las demandas del colectivo. Bajo la consigna oficial «Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia», el festival no solo conmemorará sus 35 años de historia, sino que busca consolidar un fuerte posicionamiento cultural y político.
Un cierre masivo y la grilla confirmada
Durante la conferencia de prensa técnica de este martes, los organizadores resaltaron la predisposición de la cantante, quien atraviesa un año de consagración internacional tras haber interpretado el Himno Nacional en la final de la Copa del Mundo de la FIFA. “Queremos agradecerle a María que tuvo el compromiso y la iniciativa de participar y apoyar gratuitamente esta Marcha”, destacaron durante el anuncio oficial.
Además del show estelar de Becerra, la jornada contará con una amplia variedad de propuestas musicales de la comunidad LGBT+ y referentes de la escena nacional:
- El fenómeno pop: La girl-band de K-pop argentino K4OS pisará el escenario central con su propuesta juvenil.
- Tributo de cumbia: La cantante Tita Print realizará un homenaje especial en vivo a la recordada Gilda.
- Bandas seleccionadas: Los ganadores del concurso oficial de la grilla 2026 (Santi Magliocco, La Turca Rahim, Missy Cooper y Blue Jaus).
- Sets en vivo: La musicalización del predio estará a cargo de los DJs Alan Fabulous, Juana Ruda y Fabián Jara.
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