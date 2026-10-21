¡BTS ya está en La Plata! Qué pasó con el conflicto gremial que preocupó a los fans y puso en duda sus shows

BTS ya se encuentra en Argentina y este 21 de octubre realiza su primer show.

El grupo surcoreano de pop, BTS, ya está en Argentina para iniciar su serie de shows en La Plata. Sin embargo, más allá del clima lluvioso provocado por el fenómeno de El Niño, un conflicto gremial puso en duda las fechas y encendió las alarmas entre las fans.

El sindicato que representa al personal de control de admisión y permanencia -encargado de la logística y seguridad en los recitales- advirtió sobre posibles medidas de fuerza con retención de actividades. La advertencia surge tras una disputa por los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores contratados para los eventos en la ciudad.

Pese a la incertidumbre inicial, se confirmó que los tres recitales siguen en pie, ya que no existe una cancelación oficial. Las fechas de los siete artistas de kpop están programadas para este miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 de octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona, como parte de su gira mundial ARIRANG.

El conflicto gremial que puso en duda los shows de BTS en La Plata

El conflicto involucra al Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (SUTCAPRA) que cuestiona el encuadramiento laboral pretendido por las empresas contratadas para los shows.

Según el gremio, el personal debe regirse por el convenio colectivo específico de su actividad y no por el correspondiente a la seguridad privada.

La disputa se centra en las condiciones de contratación y los montos ofrecidos por jornada. En este contexto, el sindicato advirtió que podría tomar medidas de fuerza si no se alcanza un acuerdo con las firmas involucradas.

La situación generó preocupación ante la magnitud de los eventos y la necesidad de un operativo de control de accesos que garantice el normal ingreso del público al estadio platense.