Martín Fierro de Radio 2026: cuándo es la gala, quiénes conducen y dónde ver la entrega de premios

Los Martín Fierro de Radio 2026 ya tienen fecha, sede y conductores confirmados. La ceremonia reunirá a las principales figuras de las emisoras argentinas en una noche que promete reconocimientos, encuentros y momentos especiales. Con 32 categorías en competencia, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) prepara una nueva edición de uno de los premios más tradicionales de los medios nacionales.

Según informó PrimiciasYa, de A24, el presidente de APTRA, Luis Ventura, confirmó este viernes 9 de octubre los detalles de la gala durante su participación en Infobae al Amanecer. Allí anunció que la entrega se realizará el miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, y que contará con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio.

La premiación reconocerá los trabajos realizados durante 2025 y tendrá una transmisión en vivo para que el público pueda seguir tanto la llegada de los invitados como la entrega de las estatuillas. Además, figuras como Jonatan Viale, Nelson Castro, Baby Etchecopar, Mario Pergolini, Yanina Latorre y Jorge Rial aparecen entre los nominados.

Martín Fierro de Radio 2026: cuándo y dónde será la ceremonia

La gala de los Martín Fierro de Radio 2026 se realizará el miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, uno de los espacios habituales para las grandes entregas de premios de la Argentina.

El evento estará organizado por APTRA y contará con la producción de Red Cube, la empresa encargada del desarrollo de la ceremonia.

La fecha definitiva llega después de una modificación en el calendario. Inicialmente, la entrega estaba prevista para el 6 de octubre, pero la organización decidió trasladarla al 21.

Con el nuevo día confirmado, la entidad avanza en los preparativos de una celebración que reunirá a conductores, periodistas, locutores, productores, musicalizadores y otros profesionales de la radio.

Por el momento, no se informó oficialmente el horario exacto de inicio de la ceremonia.

Quiénes conducirán los Martín Fierro de Radio 2026

Uno de los anuncios centrales fue la confirmación de la dupla que estará al frente de la entrega.

Luciana Rubinska y Luis Novaresio serán los conductores de los Martín Fierro de Radio 2026, una combinación de dos periodistas con experiencia en distintos formatos de radio y televisión.

Ambos tendrán la responsabilidad de presentar las categorías, anunciar a los ganadores y acompañar los distintos momentos de la ceremonia.

Durante la presentación de las nominaciones, Luis Ventura protagonizó un intercambio distendido con Rubinska y le preguntó qué vestuario elegiría para la gala.

“De negro, lo clásico no falla”, respondió la periodista, anticipando uno de los detalles de su look para la noche.

La conversación también permitió conocer el entusiasmo de los organizadores por una entrega que volverá a poner en primer plano a las figuras de la radio argentina.

Alfombra roja de los Martín Fierro de Radio 2026: quiénes recibirán a los famosos

Antes de que comience la entrega de premios, la alfombra roja será uno de los grandes atractivos de la noche.

Los encargados de recibir a los invitados serán Paula Varela y Guido Záffora, quienes acompañarán la llegada de los nominados y las principales figuras del medio.

La previa permitirá conocer los looks elegidos para la ceremonia, las expectativas de los candidatos y las primeras declaraciones de los protagonistas.

También será el momento de los encuentros entre conductores que habitualmente compiten en distintas franjas horarias y emisoras.

La alfombra roja formará parte de la cobertura especial preparada para seguir todos los detalles de la entrega.

Dónde ver los Martín Fierro de Radio 2026 en vivo

La ceremonia tendrá una particularidad respecto de otras entregas de los Martín Fierro: la transmisión estará a cargo de Infobae.

El medio realizará la cobertura en vivo de la gala, organizada por APTRA y producida por Red Cube.

De esta manera, los seguidores de los programas radiales podrán conocer a los ganadores y seguir los principales momentos de la noche a través de las plataformas digitales del medio.

La cobertura incluirá la previa de la alfombra roja y la ceremonia de premiación, aunque todavía resta conocer la programación horaria definitiva.

Martín Fierro de Radio 2026: cuántas categorías habrá y qué se premiará

La nueva edición contará con 32 rubros que reconocerán la producción radial de 2025, tanto en AM como en FM.

Los premios contemplarán diferentes géneros y especialidades, desde los programas informativos hasta los ciclos musicales, deportivos y de entretenimiento.

Entre las categorías se destacan Programa periodístico matutino y vespertino, Programa de interés general, Labor periodística, Conducción, Locución, Programa deportivo y Programa musical.

También habrá reconocimientos para quienes desarrollan tareas fundamentales detrás del micrófono, como producción, operación técnica y musicalización.

La selección busca reflejar la diversidad de la radio argentina y el trabajo de los equipos que participan diariamente en la realización de los programas.

Qué famosos estarán entre los nominados a los Martín Fierro de Radio 2026

La ceremonia reunirá a numerosas figuras conocidas del periodismo y el espectáculo argentino.

Entre los nombres que aparecen en las nominaciones se encuentran:

Jonatan Viale , por Pan y circo, de Radio Rivadavia.

, por Pan y circo, de Radio Rivadavia. Nelson Castro , por Vamos Rivadavia, de Radio Rivadavia.

, por Vamos Rivadavia, de Radio Rivadavia. Baby Etchecopar , por Basta Baby, de Radio Rivadavia.

, por Basta Baby, de Radio Rivadavia. Eduardo Feinmann , por Alguien tiene que decirlo, de Radio Mitre.

, por Alguien tiene que decirlo, de Radio Mitre. Gustavo Sylvestre , por Mañana Sylvestre, de Radio 10.

, por Mañana Sylvestre, de Radio 10. Mario Pergolini , por Maldición, va a ser un día hermoso, de Vorterix.

, por Maldición, va a ser un día hermoso, de Vorterix. Jorge Rial , por su labor en Argenzuela, de Radio 10.

, por su labor en Argenzuela, de Radio 10. Yanina Latorre , por Yanina 107.9, de El Observador.

, por Yanina 107.9, de El Observador. Lizy Tagliani , por Arriba bebé, de Pop Radio.

, por Arriba bebé, de Pop Radio. Andy Kusnetzoff, por Perros de la calle, de Urbana Play.

La nómina también incluye a María O’Donnell, Ernesto Tenembaum, Guido Kaczka, Santiago del Moro, Marcela Tauro y Tamara Pettinato, entre otros protagonistas de la programación radial.

Si bien todos están nominados, su presencia efectiva en la ceremonia dependerá de la asistencia de cada invitado.

Luis Ventura destacó la importancia de los Martín Fierro para la radio argentina

Durante la presentación, Luis Ventura defendió el valor de los Martín Fierro como reconocimiento a la actividad de los medios de comunicación.

El presidente de APTRA destacó que la estatuilla representa distintas expresiones del trabajo periodístico y artístico, y remarcó la importancia de mantener vigente una premiación dedicada a la radio.

También puso el foco en la transformación del medio, que continúa adaptándose a las plataformas digitales, las nuevas tecnologías y los cambios en los hábitos de consumo.

La edición 2026 buscará reflejar esa convivencia entre la radio tradicional y las nuevas formas de comunicación.

Con la fecha, el lugar y la conducción confirmados, los Martín Fierro de Radio 2026 entran en la cuenta regresiva. El próximo 21 de octubre, las figuras más reconocidas del medio volverán a reunirse para celebrar una temporada de trabajo y conocer quiénes se llevarán las estatuillas.