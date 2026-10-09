Martín Fierro de Radio 2026: Jonatan Viale, Baby Etchecopar y Nelson Castro entre los nominados, ¿quiénes compiten?

La radio argentina se prepara para una de sus noches más importantes. APTRA dio a conocer los nominados a los Martín Fierro de Radio 2026, una edición que reunirá a figuras del periodismo, el entretenimiento, el deporte y la música. Entre los nombres que despertaron mayor atención aparecen Jonatan Viale, Baby Etchecopar y Nelson Castro, quienes competirán con sus respectivos programas por una de las estatuillas.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el anuncio se realizó este viernes 9 de octubre y estuvo a cargo de Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). La ceremonia reconocerá los trabajos realizados durante 2025 y tendrá lugar el próximo 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, en Buenos Aires.

La nueva edición promete reunir a distintas generaciones de comunicadores. Además de los periodistas mencionados, Mario Pergolini, Eduardo Feinmann, Gustavo Sylvestre, Jorge Rial, Yanina Latorre y Santiago del Moro figuran entre los protagonistas de las nominaciones.

Martín Fierro de Radio 2026: en qué categorías compiten Jonatan Viale, Baby Etchecopar y Nelson Castro

Tres figuras vinculadas con Radio Rivadavia consiguieron nominaciones en diferentes rubros, lo que convirtió a la emisora en una de las protagonistas del anuncio.

Jonatan Viale fue nominado por Pan y circo, dentro de la categoría Programa periodístico vespertino diario en AM. Allí competirá con propuestas conducidas por Pablo Duggan, Tomás Méndez, Facundo Pastor y Marcelo Palacios.

Por su parte, Baby Etchecopar buscará quedarse con una estatuilla por Basta Baby, nominado como Programa de interés general en AM.

En ese rubro competirá con El amor es más fuerte, de Nancy Pazos; Encendidos en la tarde, de María Isabel Sánchez; y Tres de tres, de Gabriel Ruocco.

Nelson Castro también aparece entre los candidatos gracias a Vamos Rivadavia, que competirá en Programa periodístico matutino diario en AM.

En su categoría enfrentará a ciclos de Eduardo Feinmann, Gustavo Sylvestre, Alfredo Scocimarro y Rolando Graña.

De esta manera, los tres conductores buscarán un reconocimiento por sus respectivos programas, aunque no competirán directamente entre sí porque pertenecen a categorías diferentes.

Eduardo Feinmann, Gustavo Sylvestre y Jorge Rial: una de las ternas más fuertes

Una de las categorías que promete concentrar la atención será Labor periodística masculina, donde aparecen cinco nombres de fuerte presencia en los medios argentinos.

Los nominados son:

Alejandro Bercovich , por Pasaron cosas, de Radio Con Vos.

, por Pasaron cosas, de Radio Con Vos. Eduardo Feinmann , por Alguien tiene que decirlo, de Radio Mitre.

, por Alguien tiene que decirlo, de Radio Mitre. Ernesto Tenembaum , por ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Radio Con Vos.

, por ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Radio Con Vos. Gustavo Sylvestre , por Mañana Sylvestre, de Radio 10.

, por Mañana Sylvestre, de Radio 10. Jorge Rial, por Argenzuela, de Radio 10.

La categoría reúne a periodistas con estilos y trayectorias diferentes, cuyos programas ocuparon un lugar destacado en la agenda informativa durante 2025.

Además, Feinmann y Sylvestre también están nominados con sus ciclos matutinos de AM, por lo que tendrán más de una posibilidad de recibir un reconocimiento durante la ceremonia.

Mario Pergolini, Andy Kusnetzoff y Guido Kaczka también buscarán un Martín Fierro

La lista de nominados no se limita a los programas periodísticos. Las principales figuras del entretenimiento radial también tendrán su lugar en la ceremonia.

Mario Pergolini fue nominado por Maldición, va a ser un día hermoso, de Vorterix, dentro de la categoría Programa periodístico matutino diario en FM.

Allí competirá con ciclos encabezados por Ernesto Tenembaum, Gastón Recondo y María O’Donnell.

En tanto, Andy Kusnetzoff aparece entre los candidatos a Labor conducción masculina por Perros de la calle, de Urbana Play.

En esa misma categoría están nominados Guido Kaczka, Guillermo Stronati y Paulo Vilouta.

La presencia de estos conductores refleja la diversidad de propuestas que conviven actualmente en la radio argentina, desde los formatos tradicionales hasta los programas que también construyen audiencia a través de plataformas digitales.

Yanina Latorre y Lizy Tagliani, entre las nominadas a mejor conducción femenina

Otra de las categorías que podría generar repercusión es Labor conducción femenina, donde competirán figuras de diferentes estilos.

Las nominadas son:

Lizy Tagliani , por Arriba bebé, de Pop Radio.

, por Arriba bebé, de Pop Radio. María Isabel Sánchez , por Encendidos en la tarde, de Radio Mitre.

, por Encendidos en la tarde, de Radio Mitre. Naanim Timoyko , por Modotango.ar, de FM La 2×4.

, por Modotango.ar, de FM La 2×4. Yanina Latorre, por Yanina 107.9, de El Observador.

Yanina Latorre y Lizy Tagliani se destacan entre las figuras que también mantienen una fuerte presencia en televisión y redes sociales.

La terna reconoce el trabajo realizado durante 2025 y será una de las categorías individuales que se resolverán durante la gala.

Martín Fierro de Radio 2026: los principales programas nominados

La edición de este año contempla 32 categorías, que abarcan producciones de AM y FM, labores individuales y distintas especialidades del medio.

Entre las principales nominaciones se encuentran:

Programa periodístico matutino diario en AM

Alguien tiene que decirlo — Eduardo Feinmann, Radio Mitre.

Mañana Sylvestre — Gustavo Sylvestre, Radio 10.

Mesa chica — Alfredo Scocimarro, Radio Del Plata.

Rolando por la mañana — Rolando Graña, Radio Splendid.

Vamos Rivadavia — Nelson Castro, Radio Rivadavia.

Programa periodístico vespertino diario en AM

De vuelta — Pablo Duggan, Radio 10.

El ojo de la tormenta — Tomás Méndez, AM 750.

Pan y circo — Jonatan Viale, Radio Rivadavia.

Pastor 910 — Facundo Pastor, La Red.

MP 910 — Marcelo Palacios, La Red.

Programa de interés general en AM

Basta Baby — Baby Etchecopar, Radio Rivadavia.

El amor es más fuerte — Nancy Pazos, Radio 10.

Encendidos en la tarde — María Isabel Sánchez, Radio Mitre.

Tres de tres — Gabriel Ruocco, Radio Continental.

Programa de interés general en FM

Coworking — Nacho Otero, Delta.

El club del Moro — Santiago del Moro y Maju Lozano, La 100.

La Negra Pop — Elizabeth Vernaci, Pop Radio.

No está todo dicho — Guido Kaczka y Claudia Fontán, La 100.

Programa periodístico matutino diario en FM

¿Y ahora quién podrá ayudarnos? — Ernesto Tenembaum, Radio Con Vos.

Arriba carajo — Gastón Recondo, DSports.

De acá en más — María O’Donnell, Urbana Play.

Maldición, va a ser un día hermoso — Mario Pergolini, Vorterix.

Cuándo son los Martín Fierro de Radio 2026 y dónde ver la ceremonia en vivo

La entrega de los Martín Fierro de Radio 2026 se realizará el miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.

La conducción estará a cargo de Luciana Rubinska y Luis Novaresio, quienes serán los responsables de presentar una ceremonia que reunirá a los principales referentes de las emisoras argentinas.

La transmisión podrá seguirse en vivo por Infobae, medio que participará de la cobertura de la gala.

El evento contará también con una alfombra roja, donde se espera la presencia de periodistas, conductores, productores y otras personalidades de la radio.

Martín Fierro de Radio 2026: una ceremonia que reunirá a distintas generaciones

Con las nominaciones ya anunciadas, comenzó la cuenta regresiva para conocer a los ganadores de los Martín Fierro de Radio 2026.

La ceremonia pondrá frente a frente a referentes históricos del medio y a figuras que desarrollaron nuevas formas de comunicación, combinando la radio tradicional con las plataformas digitales.

Jonatan Viale, Baby Etchecopar y Nelson Castro aparecen entre los nombres destacados de una edición que también tendrá como protagonistas a Eduardo Feinmann, Gustavo Sylvestre, Mario Pergolini, Jorge Rial y Yanina Latorre.

El próximo 21 de octubre, APTRA revelará quiénes se quedarán con las estatuillas en las 32 categorías y cuáles serán las producciones más reconocidas de la radio argentina.