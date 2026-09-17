Martín Fierro de Radio 2026 cambió de fecha por la despedida de Messi: cuándo será

La ceremonia estaba prevista para comienzos de octubre, pero APTRA decidió modificar el calendario ante el partido de despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina. El cambio también provocó una baja en la conducción de la premiación.

Los Martín Fierro de Radio 2026 cambiaron de fecha. La ceremonia que reúne a las principales figuras y programas de la radio argentina estaba prevista originalmente para el martes 6 de octubre, pero finalmente se realizará el miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, en Buenos Aires.

La modificación está relacionada con uno de los acontecimientos deportivos que genera mayor expectativa: el partido de despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina. La intención de los organizadores es evitar que la gala coincida con un evento que concentrará buena parte de la atención del público y los medios.

Martín Fierro de Radio 2026: por qué cambiaron la fecha

La ceremonia correspondiente a la temporada 2025-2026 estaba programada para el 6 de octubre. Sin embargo, ante la cercanía con el encuentro vinculado a la despedida de Messi, APTRA y la producción resolvieron trasladar la premiación 15 días.

De esta manera, la nueva fecha quedó establecida para el miércoles 21 de octubre, nuevamente en el Goldencenter de Parque Norte, escenario elegido para reunir a conductores, periodistas, productores y las principales figuras de la radiofonía argentina.

La gala tendrá transmisión vía streaming. Infobae realizará la cobertura a través de su canal de YouTube, incluyendo la llegada de los invitados, la alfombra roja y la posterior entrega de las estatuillas.

El cambio de fecha dejó afuera a Julieta Prandi

La postergación también produjo una modificación importante en la conducción. Luis Novaresio continuará como conductor principal, tal como estaba previsto, pero deberá tener una nueva compañera.

Inicialmente, Julieta Prandi iba a acompañarlo durante la ceremonia, aunque con el traslado al 21 de octubre no podrá participar porque para entonces estará de luna de miel junto a Emanuel Ortega. Por el momento, no se confirmó quién ocupará su lugar.

En cambio, la conducción de la alfombra roja no tendrá modificaciones: Paula Varela y Guido Záffora estarán al frente de la previa y recibirán a los nominados antes del comienzo de la ceremonia.

Así, los Martín Fierro de Radio 2026 se realizarán finalmente el miércoles 21 de octubre, en una edición que debió reorganizar su calendario ante la despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina.