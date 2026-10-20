Murió Marcela Ortiz, exmodelo y expareja de Raúl Taibo: investigan qué pasó

El mundo del espectáculo argentino atraviesa un momento de tristeza por la muerte de Marcela Ortiz, exmodelo y actriz que alcanzó gran popularidad durante las décadas del 80 y 90. Tenía 61 años y falleció después de que el automóvil que conducía se despistara y terminara en una zanja, en el partido bonaerense de Tigre.

Según informó Infobae, el accidente ocurrió durante el fin de semana en la localidad de Benavídez. Aunque inicialmente trascendió que Ortiz podría haber sufrido un paro cardíaco mientras manejaba, la Justicia investiga las circunstancias del episodio para determinar qué provocó su muerte.

Cómo fue el accidente en el que murió Marcela Ortiz

La exmodelo circulaba sola a bordo de un Renault Sandero por la zona de Villa La Ñata cuando, por motivos que todavía se investigan, perdió el control del vehículo y cayó en una zanja.

Tras recibir el aviso, efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias acudieron al lugar. Los rescatistas debieron intervenir para retirar a Ortiz del interior del automóvil.

Los profesionales médicos intentaron reanimarla mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), un desfibrilador y la administración de adrenalina, pero los esfuerzos no dieron resultado.

La muerte fue constatada en el lugar.

Una de las hipótesis que trascendió indica que Ortiz habría sufrido una descompensación cardíaca antes del accidente, aunque esa posibilidad todavía no fue confirmada oficialmente.

La causa quedó caratulada como «averiguación de causales de muerte» y la investigación deberá establecer si el fallecimiento se produjo por una afección médica previa o como consecuencia del impacto.

Qué hizo Marcela Ortiz antes del accidente: los últimos momentos de la exmodelo

La periodista Fernanda Iglesias aportó información sobre las horas anteriores al accidente y reveló que Ortiz había compartido una salida con Samantha Farjat.

Según relató, ambas habían ido al cine y luego a tomar un helado. Antes de despedirse, pasaron por una farmacia para comprar un medicamento que la exmodelo utilizaba por un problema cardíaco.

Después de dejar a su amiga en su domicilio, Marcela Ortiz continuó sola su recorrido, hasta que ocurrió el accidente.

La periodista también contó que Farjat intentó comunicarse telefónicamente con ella para comprobar que hubiera llegado bien a su casa. Sin embargo, cuando llamó, los servicios de emergencia ya estaban trabajando en el lugar.

Estos testimonios forman parte de la reconstrucción periodística de las últimas horas de la actriz, mientras se aguardan las conclusiones de la investigación judicial.

El dolor por la muerte de Marcela Ortiz y la despedida de su hija

La noticia provocó una profunda conmoción entre quienes conocieron a la exmodelo, especialmente por las circunstancias inesperadas de su fallecimiento.

Su hija Shelsian, de 26 años, confirmó públicamente la muerte a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía junto a su madre y un mensaje de despedida.

«Mami, te me fuiste. Día de la Madre», escribió la joven, en referencia a la fecha en la que atravesó la pérdida.

En otro fragmento expresó su amor y agradecimiento, y manifestó su deseo de que su madre encontrara paz.

La periodista Fernanda Iglesias también difundió el dolor de Shelsian, quien le confesó que estaba destruida por lo ocurrido.

Quién era Marcela Ortiz, la actriz que estuvo casada con Raúl Taibo

Marcela Ortiz fue una figura reconocida del espectáculo argentino durante los años 80 y 90. Desarrolló una carrera como modelo y actriz, y formó parte del ambiente artístico vinculado con Alberto Olmedo.

También participó en producciones cinematográficas como Los extermineitors y Bañeros II, la playa loca, ambas estrenadas en 1989.

Su vida personal tuvo una importante exposición mediática, especialmente por su relación con el actor Raúl Taibo, con quien se casó a comienzos de la década del 90.

El matrimonio tuvo una celebración televisada por Canal 9, pero la relación terminó tiempo después en medio de conflictos judiciales y denuncias que ocuparon espacio en los medios.

Posteriormente, Ortiz formó una familia con el empresario Samy Saúl, sobrino del histórico productor televisivo Alejandro Romay, con quien tuvo a su hija Shelsian.

Durante su trayectoria también estuvo vinculada al mundo de la perfumería y la joyería, además de mantener relaciones profesionales y personales con distintas figuras de la farándula argentina.

Su muerte, conocida públicamente este lunes 19 de octubre, volvió a poner su nombre en el centro de la escena, esta vez por una noticia que generó tristeza y numerosos interrogantes.

Mientras familiares y allegados atraviesan el duelo, la investigación judicial continúa para esclarecer las circunstancias del accidente que terminó con la vida de Marcela Ortiz.