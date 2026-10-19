Conmoción por la muerte de Sahara Ray: la modelo había sido madre meses atrás

Este lunes 19 de octubre 2026, se confirmó el repentino fallecimiento de la modelo, diseñadora e influencer australiana Sahara Ray, quien perdió la vida a los 34 años de edad en un hospital acompañada por su círculo íntimo.

La joven creadora de contenidos, quien saltó al centro de la escena mediática mundial en 2016 tras ser fotografiada junto a la estrella de la música pop Justin Bieber, había sido madre de su beba Snow pocos meses atrás, trascendiendo en las últimas horas a través de allegados citados por el portal estadounidense TMZ que recientemente había recibido el diagnóstico clínico de síndrome de Guillain-Barré, patología autoinmune que afecta al sistema nervioso periférico, aunque las autoridades sanitarias aún no establecieron un nexo concluyente entre dicho cuadro y el desenlace fatal.

El comunicado médico de los allegados y el recuerdo de Sahara Ray junto a Justin Bieber

La confirmación formal de la partida física de Sahara Ray fue transmitida en horas de la tarde por su entorno más cercano al portal de noticias del espectáculo:

«Murió anoche, rodeada de sus familiares en el hospital, era una persona sumamente querida«, expresaron con dolor sus parientes, pidiendo reserva y respeto en medio del duelo familiar.

De acuerdo con lo informado por la prensa internacional, la empresaria textil sobrellevaba el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré, un trastorno en el cual el sistema inmunológico ataca los nervios periféricos, generando debilidad muscular progresiva, pérdida de sensibilidad en las extremidades y dificultades motoras severas, manteniéndose bajo estricto monitoreo médico hospitalario hasta sus últimas horas, mientras sus seguidores recordaban la repercusión de aquellas vacaciones compartidas en Hawái con Justin Bieber diez años atrás, postales que la posicionaron como un ícono de estilo playero y la catapultaron a la cima de la visibilidad digital.

Moda, maternidad reciente y el legado textil de Sahara Ray frente al recuerdo de Justin Bieber

Hija de la exmodelo Gretchen Bach y del legendario surfista profesional Tony Ray, la joven nacida en Australia construyó una sólida trayectoria en la industria de las tendencias a partir de 2014, cuando lanzó su propia línea de trajes de baño sustentables y prendas de verano bajo la marca Sahara Ray Swim, consolidando una estética de vanguardia que combinaba el espíritu bohemio con el lujo relajado.

Sin embargo, el hito más transformador de su vida íntima aconteció durante el presente ciclo anual con el nacimiento de su primera hija, a quien llamó Snow, compartiendo cada tramo de la dulce espera en sus plataformas sociales:

«Todo mi corazón, bebé Snow», había escrito emocionada en una de sus postales maternales, musicalizando meses atrás uno de sus videos familiares con la canción Everything Hallelujah, interpretada precisamente por Justin Bieber, cerrando un círculo de simpatía y cariño artístico que conmovió a las comunidades virtuales tras conocerse su partida.