Por qué detuvieron a Julio Iglesias en el aeropuerto de Punta Cana

Julio Iglesias fue detenido en el aeropuerto de Punta Cana cuando llegaba desde Bahamas. Al llegar a República Dominicana, país donde tiene su residencia, las autoridades procedieron a abrirle su equipaje al notar la gran cantidad de valijas que llevaba.

Cuando abrieron las valijas, encontraron que el cantante ingresaba al país con 42 kilos de comida porque le gusta tener alimentos de su España natal y otros productos frescos que elige para su dieta, reportó Noticias Argentinas en su sitio web.

El artista llevaba arándanos, cerezas, frutillas, frambuesas, lechuga, apio, espinacas y rúcula, entre otras verduras y carne que fueron decomisados por las autoridades.

El cantante de 80 años vive en Punta Cana junto a su mujer Miranda Rijnsburger y algunos de sus hijos, alejado de los escenarios y de la prensa, sin confirmar ni desmentir si son ciertos los rumores que hablan sobre los severos problemas de salud que padecería.

Uno que arrancó el año tranqui fue Julio Iglesias, que en el aeropuerto de Punta Cana le decomisaron 42kg de comida que llevaba en sus valijas.



— BLENDER (@estoesblender) January 15, 2024

Cristian Castro tiene nueva novia

Cristian Castro viajó a Villa Carlos Paz y confirmó que está en pareja con una mujer cordobesa. Se trata de Mariela Sánchez, quien tiene una inmobiliaria muy importante y le alquila propiedades a varios famosos.

El cantante estaba buscando hospedaje, descubrió a Mariela, se enamoró y le alquiló una casa. Se mostraron juntos por primera vez durante una salida nocturna al teatro.

«Vine a encontrarme con mi novia, que es una chica de Carlos Paz, es muy linda. Me alquiló la casa y dije ‘¿con la casa vendrá la chica?’. Sinceramente, la alquilé por la chica. Es muy trabajadora y estoy muy contento de tener un noviazgo lindo. Ya tenemos que sentar cabeza, me regañó la madre y me pidió que la blanquee. Les prometo que con esta me voy a quedar», le dijo Cristian Castro a Intrusos.