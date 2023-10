Qué dijo Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, tras la detención de Aníbal Lotocki

Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, habló con Ángel de Brito, luego de enterarse de la detención de Aníbal Lotocki. El cirujano es el principal apuntado por la muerte de la modelo.

El hermano de Silvina Luna contó que durante la madrugada previa a la detención del cirujano se había levantado llorando muy angustiado porque había visto en sus sueños a la actriz.

“Me dice: ‘¿Vos podés creer lo que me pasó hoy?’ Y después me agrega: ‘Hoy me desperté de madrugada, llorando, muy angustiado y había soñado con Silvina. Ni yo te lo cuento porque no lo puedo creer. Lo digo ahora porque a la tarde pasó todo esto’”, reveló De Brito en LAM, el programa de América.

“Se acostó normal como cualquier día. Seguramente ayer habrá estado viendo todo lo que pasó con Lotocki. En medio de la noche soñó con su hermana y se levantó angustiado, llorando y no paraba. No podía controlarlo”, remarcó el conductor.

Qué pasó con Aníbal Lotocki

El cirujano Aníbal Lotocki se entregó ayer a la Policía Federal en la ciudad La Plata y quedó detenido a disposición de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional.

Lotocki quedó detenido horas después que se emitiera la orden de arresto en el marco de la causa por el crimen del empresario Cristian Zárate, quien falleció tras someterse a una cirugía estética en 2021.

Famoso por las cirugías estéticas a artistas y modelos, como la de la hace poco a fallecida Silvina Luna, Lotocki está imputado por «homicidio simple por dolo eventual» en la causa por la muerte del paciente Rodolfo Cristian Zárate.