¿Se viene el casamiento? Nicole Neumann confirmó su compromiso con Manu Urcera

Nicole Neumann confirmó su compromiso con Manu Urcera, el piloto de TC varios años menor que ella. Habían sido vistos en una joyería en uno de los últimos viajes que hicieron. «Estábamos viendo regalos de cumple pero no compramos nada. Lo compró después, él solito… Me dio una sorpresa, me regaló un reloj y lo tengo guardadito», le dijo a LAM cuando le consultaron si efectivamente habían elegido sus alianzas.

Y a pesar de que hace tiempo decidió no dar muchos detalles de su vida privada, reconoció que tienen planes de casamiento. «Estamos bien, el tema del compromiso ya está. Proyectamos todo como familia y siempre hablamos todos los temas», explicó. Pero el deportista todavía no le hizo una propuesta formal: «Él no me lo tira de una, pregunta a todo el mundo menos a mí. A mi abuela le dice: ‘Petra, ¿Cómo estás para venir al casamiento?'».

«Yo me hubiera imaginado en la torre de París, pero ya fuimos. Pero qué se yo, si estamos cerca…», comentó con humor. Y mientras espera una propuesta adelantó lo que tiene planeado para su boda: «Prometo que habrá lugar con comida y bebida para la prensa«.

