Video: Furor en redes por un «ovni» sobre una ruta del norte de Neuquén

Entre risas e incertidumbre, automovilistas que circulaban por una ruta del norte de Neuquén, registraron el momento en el que un camión trasladaba una estructura similar a lo que la ficción grafica como «platillo volador» o un objeto volador no identificado.

🛸Objeto No Identificado 🛸



Un lector de mi diario me envió un video muy particular. En el mismo se observa un camión circulando por la zona de El Cudío en Ruta Provincial N°43 entre Andacollo y Chos Malal trasladando un objeto.



La pregunta es ¿Qué será? 🛸 pic.twitter.com/GDdEMEPhjO