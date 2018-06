Scalesi amenaza con iniciar juicio a Aguiar por sus “mentiras”

Luego de la denuncia realizada por el gremio ATE, por supuesto cobro de medio millón de pesos del Secretario General de UPCN, Juan Carlos Scalesi, este se comunicó con este medio para aclarar que Rodolfo Aguiar “falta a la verdad”.

“Ya me tiene cansado de tantas mentiras. No recibí medio millón de pesos y nunca cobré los meses de abril y mayo como él dice ya que en marzo dejé de cobrar de parte del Estado”, dijo Scalesi.

Explicó que el trámite de la jubilación, por los 49 años de servicio, lo inició en noviembre pasado y que no sabía cuándo saldría ese pago. “Yo me entero de todo esto por el Banco que me dice que tengo el dinero depositado. Sólo cobré los $237.821 de la jubilación y ahora cobro por jubilación por mes $56.000 porque se computan los cuatro años que fui diputado nacional, de lo contrario hubieran sido algo más de 30 mil pesos”, explicó.

Agregó que no tiene doble percepción y que en caso que hubiera existido algún error, tendría que devolver algo así como $130 o $150.

“Esta es una operación de inteligencia que manda a hacer el ministro Luis Di´Giacomo y lo hace a través de Aguiar. Ellos están enojados conmigo desde aquella vez que no acepté el ridículo 4.5% de aumento porque significaba para los estatales menos de $600. Sino no se explica cómo obtiene información privada Aguiar”, dijo.

También mencionó que es su derecho acceder a la licencia anual que le corresponde y que el Estado debe pagarle por ello.

Finalmente informó que iniciará acciones legales contra el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar y al Estado rionegrino por no cumplir con la Ley 23.551 no respetando a la mayoría. “Nosotros triplicamos a los afiliados de ATE”, afirmó.

Según la denuncia realizada a este medio, el gremio ATE acusa a Juan Carlos Scalesi de haber percibido de Anses un primer pago de $237.821,29, correspondiente a sus jubilación, a los que se agregaron los sueldos por $44.130,43 y otros pagos de $56.299 en abril y $55.896 en mayo”, “sin notificar a su patronal estatal”. Estos números fueron desmentidos por Scalesi, quien aseveró que su sueldo máximo fue de $35.000

Desde ATE aseguraron que instaron a que el Fiscal de Investigaciones Administrativas, Fabian Gatti “investigue si hubo dolo o negligencia en agentes de la administración y que devuelvan toda la plata que tengan que devolver”, señalaron.