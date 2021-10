Río Colorado: Juventud Agraria goleó y manda en la Copa Diario Río Negro

Con un hat-trick de Octavio Bilbao, Juventud Agraria (17) goleó 6 a 2 a Defensores de la colonia (6) y cerró la primera rueda como sólido líder e invicto, en el apertura del fútbol de Río Colorado, Copa Diario Río Negro.

En suelo chacarero, el local aprovechó las pocas llegadas al arco de Gastón Ponce de León. A los 14’ Diego Romero, de penal, abrió la cuenta y sobre los 21’ Esteban Poblete aumentó, dando la sorpresa.

Sin embargo, Agrario no perdió la calma y a los 30’ Lisandro Silva marcó el descuento.

En el entretiempo, el técnico Emiliano Basso acomodó las piezas y sus dirigidos no le fallaron, porque a los 10’, 15’ y 28’ el goleador del torneo, Octavio Bilbao batió al arquero Guillermo Riffo y dio vuelta el marcador.

A pesar de la diferencia, Juventud no levantó el pie del acelerador y fue por más. Otra vez Silva a los 29’ y Jonathan Auday a los 42’ sellaron la goleada.

El marcador podría haber sido aun más amplio, pero el arquero Riffo fue determinante para que el resultado no fuese histórico, luego de desactivar ocho disparos claros que tenían destino de red.

Además, en Río Colorado, Independiente (11) empató en su casa con Barrio Unión (10) y volvió a desperdiciar puntos que lo alejaron de lo más alto.