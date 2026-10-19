Fruticultura en el Alto Valle y una primavera lluviosa: el desafío de lograr un raleo químico efectivo en manzanos

Está finalizando el periodo crítico en el que las heladas son una amenaza para la producción de frutas y comienza el desafío de lograr un raleo químico exitoso en los manzanos. ¿Qué se entiende por un raleo químico exitoso? Es la aplicación foliar de un raleador químico que genere la caída de una proporción de los frutos que se encuentran en exceso en los árboles. El objetivo del raleo es alcanzar una carga frutal apropiada que nos asegure frutos de buena calidad en la cosecha y un buen retorno de floración la temporada siguiente.

La ventana de aplicación del raleo químico habitual en el Alto Valle se extiende desde la caída de pétalos hasta que los frutos centrales alcanzan un diámetro medio de 16 mm, alrededor de la última semana de octubre. Si bien esta ventana de aplicación pareciera extensa, con una duración de prácticamente un mes, la mayor efectividad se logra al realizar las aplicaciones con frutos de 8 a 12 mm de diámetro (Foto 1), lo cual restringe esta ventana a alrededor de 10 días.

Foto 1. La mayor efectividad del raleo se logra al realizar las aplicaciones con frutos de 8 a 12 mm de diámetro.

Uno de los raleadores químicos más utilizados en nuestra región es el Carbaril. Si bien es un principio activo efectivo para el raleo de manzanos, se encuentra cuestionado a nivel global por ser un insecticida que afecta a los polinizadores. Entre las alternativas para el raleo químico se encuentran el Ácido Naftalen-Acético (ANA), la Benciladenina (6-BA) y la Metamitrona (MM). La efectividad de estos raleadores depende del cultivar de manzano. Mientras que para los manzanos ‘Gala’ se logra una respuesta efectiva con la aplicación de ANA con frutos de 8 a 16 mm; para los manzanos ‘Cripps Pink’, la ventana de mayor efectividad se sitúa cuando los frutos presentan un diámetro de 12 mm.

Además, este cultivar suele resultar más difícil de ralear y requiere un tratamiento más intenso como la combinación de ANA y 6-BA. En el caso de los manzanos ‘Red Delicious’, la alternativa más eficaz al Carbaril, es la aplicación de MM con frutos de 8 a 12 mm. Cuando los frutos presentan 16 mm, se disponen de menos opciones efectivas, como puede ser la aplicación de MM en manzanos ‘Red Delicious’, pero estos tratamientos debieran considerarse como un último recurso disponible con una respuesta más variable.

Foto 2. Por la lluvia, en ocasiones se dificultan las aplicaciones en el momento oportuno por no contar con condiciones adecuadas en el suelo de los montes frutales.

Además de tener en cuenta el período de mayor sensibilidad del manzano, establecido a partir del diámetro del fruto central del ramillete, es necesario considerar las condiciones meteorológicas. Las condiciones de las últimas semanas dificultan asegurar un mínimo periodo sin lluvias que permitan una adecuada absorción de los principios activos sin el riesgo de ser “lavados”. En ocasiones también se dificulta realizar las aplicaciones en el momento oportuno por no contar con condiciones adecuadas en el suelo de los montes frutales, dado que un suelo con exceso de agua dificulta el tránsito del equipo pulverizador (Foto 2).

Esta limitante puede ser superada si las aplicaciones se realizan con dron. En la última temporada, en la Estación Experimental Agropecuaria de INTA Alto Valle se ha comenzado a evaluar la aplicación de raleo químico con dron con la combinación de ANA+6-BA en manzanos ‘Gala’ (Foto 3). Los resultados fueron alentadores en esta primera experiencia, pero es necesario continuar estudiando la efectividad de cada principio activo y el ajuste de la dosis por hectárea en aplicaciones de bajo volumen.

Foto 3. Se ha comenzado a evaluar la aplicación de raleo químico con dron en el Alto Valle.

Las condiciones meteorológicas también inciden en la respuesta de los árboles a cada principio activo. Un ejemplo de ello es la necesidad de contar con temperaturas máximas superiores a 18°C en los días posteriores a la aplicación con 6-BA para lograr un raleo efectivo. Por otra parte, períodos de varios días con alta nubosidad limitan la actividad fotosintética de los árboles y la producción de fotoasimilados para el crecimiento de los frutos. Bajo estas condiciones, es esperable una mayor competencia y caída natural de frutos.

Ante condiciones desfavorables como las mencionadas, en otras regiones productivas de manzano del mundo se ajustan las recomendaciones de aplicación del raleo químico en base a un modelo predictivo desarrollado por investigadores de la Universidad de Cornell (modelo Malusim). El ajuste de las recomendaciones puede incluir la reducción de la dosis de los raleadores, el postergamiento de la aplicación o incluso su omisión para evitar un sobrerraleo.

El desafío para los fruticultores en estos días es encontrar la ventana de aplicación con condiciones meteorológicas apropiadas, con diámetros de fruto adecuados, y tratamientos ajustados a las condiciones de esta primavera y cada monte en particular. La respuesta al raleo químico condiciona la necesidad y la intensidad del raleo manual posterior y la carga frutal final que establece el rendimiento del monte frutal.

(*) Email: curetti.mariela@inta.gob.ar

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