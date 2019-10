Seis emprendimientos tecnológicos, a la final de un premio del Balseiro

El concurso de planes de negocio de base tecnológica del Instituto Balseiro, IB50K, definió los seis finalistas que continuarán en carrera en busca del premio mayor destinado a los jóvenes emprendedores.

Este concurso tiene en juego 50.000 dólares y además esta novena edición entregará trece premios especiales en distintas áreas.

En la final compite el proyecto Glucoar, un medidor no invasivo de glucemia; el i-M2C (Multiparameter Monitoring and Control), que es una estación de control de (bio)procesos modular y versátil que puede adaptarse a las diferentes necesidades del sector industrial y científico-académico; el llamado Biosensor para la detección a campo en plantas cítricas de la enfermedad HuangLongBing, que es una patología letal de las plantas cítricas.

Además participan los proyectos Piovotech, un desarrollo de una plataforma alternativa para el screening de fármacos contra el cáncer; DeepAgro, que desarrolla sistema de aplicación selectiva de herbicidas; y el proyecto denominado 24/7, que trata de un equipo que desarrolla un Sistema de Manejo de Riesgo de Fatiga que permite ofrecer a empresas un servicio para el monitoreo y gestión de riesgos asociados a errores por fatiga.

Según informó el Instituto Balseiro, cada equipo podrá optimizar sus trabajos con la asistencia de mentores, para finalmente defenderlos frente a un jurado el viernes 29 de noviembre.

El Instituto Balseiro organiza este concurso con el apoyo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo junto al auspicio de diversas instituciones y empresas.

El objetivo es promover la capacidad emprendedora de estudiantes y jóvenes profesionales de universidades nacionales, así como fomentar en la Argentina la creación y el desarrollo de empresas de innovación tecnológica.

Uno a uno, los finalistas

Glucoar: Medidor no invasivo de glucemia: Con la forma tradicional de realizar el control de glucemia, el individuo debe pinchar su dedo, extraer una gota de sangre, depositarla en una tira reactiva y analizarla. Glucoar pretende brindar una solución a esta problemática realizando la medición de glucemia de forma no invasiva. Asimismo, no necesita reactivos y posee conectividad, lo que permite realizar seguimientos. El equipo Glucoar está formado por estudiantes o graduados de las siguientes universidades: Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Lancaster (Reino Unido), Universidad Abierta Interamericana.

i-M2C (Multiparameter Monitoring and Control): i-M2C es una estación de control de (bio)procesos modular y versátil que puede adaptarse a las diferentes necesidades del sector industrial y científico-académico. Tanto hardware como interfaz con el operador están basados en la filosofía del uso intuitivo e incluye proceso guiado de calibración, ajuste de parámetros y alarmas y diseño de diagramas de procesos, entre otros. Los participantes son estudiantes o graduados de las siguientes universidades: Universidad Nacional del Litoral, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Politécnica de Madrid (España), Universidade Nova de Lisboa (Portugal) y Commissariat á I`ènergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Saclay (Francia).

Biosensor para la detección a campo en plantas cítricas de la enfermedad HuangLongBing (HLB): El HLB es una enfermedad letal de las plantas cítricas que afecta al mundo entero y hasta el momento no existe un método que la elimine. Este equipo propone un biosensor para la detección directo a campo de la enfermedad. El producto es de uso sencillo, dinámico, posee mayor eficacia en la detección, su uso no requiere mano de obra especializada y un grado de escalabilidad mayor. Los integrantes del equipo son estudiantes o graduados de la Universidad Nacional de Tucumán.

Piovotech: Desarrollo de una plataforma alternativa para el screening de fármacos contra el cáncer: Piovetech es una plataforma automatizada de servicios preclínicos para screening de fármacos para cáncer, que toma como modelo biológico la membrana corioalantoidea de los huevos de pollos, en lugar de usar los modelos tradicionales (células in vitro y/o ratones). El proyecto indica que permite obtener resultados confiables a grandes escalas de análisis y en forma más económica, rápida y con mejor tasa de éxito en la aprobación de ensayos ya que implementa el principio de las 3R (refinar, remplazar y reducir el uso de animales para experimentación) establecido por la Unión Europea, que a futuro marcará un cambio en el paradigma de los experimentos. Los participantes son estudiantes y graduados de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional General Sarmiento.

DeepAgro, sistema de aplicación selectiva de herbicidas: DeepAgro busca nuevas maneras de combatir malezas minimizando el uso de agroquímicos, y realizando reconocimiento de malezas en video para aplicación de herbicidas de forma inteligente. Este equipo desarrolló un software de reconocimientos que utilizan técnicas de Inteligencia Artificial y comercializa un equipo que interviene cualquier equipo aplicador abriendo y cerrando los picos aplicadores en tiempo real. Esto permite ahorrar costos (ahorrando agua y producto químico) y cuidar el medio ambiente. El equipo de pulverización inteligente puede ser utilizado por cualquier productor agropecuario o agrupación de productores que posea su propia pulverizadora (máquina de aplicación de herbicidas) y que trabajen el cultivo de soja. Los participantes son estudiantes o graduados de la Universidad Nacional de Rosario.

24/7: Este equipo desarrolla un Sistema de Manejo de Riesgo de Fatiga que permite ofrecer a empresas y otra organizaciones un servicio para el monitoreo y gestión de riesgos asociados a errores por fatiga. El proyecto mejora no sólo el rendimiento de trabajadores y de las empresas que los contratan, sino que además mejora la calidad de vida de aquellas personas que trabajan a contraturno, con turnos rotativos o turnos nocturnos. 24/7 apunta a ofrecer servicios cronobiológicos de alta calidad y con evidencia empírica que permitirá la toma de decisiones para mejorar el rendimiento y evitar errores que en algunos casos pueden derivar en accidentes. Los participantes son estudiantes o graduados de las siguientes universidades: la Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Católica Argentina, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad de Buenos Aires

El jurado

El jurado que tendrá a su cargo la definición de los tres proyectos ganadores estará presidido por el director del Instituto Balseiro, Mariano Cantero; Graciela Faccioli, socio gerente de la empresa Proyección Electroluz SRL. También será jurado Damián Grinberg, director Ejecutivo de la Banca de Inversión JP Morgan Chase en Argentina; Susana Levy, gerenta de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de San Martín y el ingeniero Carlos Testa, gerente general del Centro Industrial Córdoba de Volkswagen.