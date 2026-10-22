Alerta naranja por tormentas en casi todo Neuquén y Río Negro este viernes 23: los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas para Neuquén y Río Negro este viernes 23 de octubre. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Según detalló el organismo nacional, el nivel amarillo implica «tormentas aisladas, algunas localmente fuertes» y que las mismas «podrían estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional granizo y ráfagas fuertes». Además, significa que se esperan «valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados localmente».

En tanto, la alerta naranja significa que el área será afectado por tormentas de variada intensidad – acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes- con valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, aproximadamente.

Mapa de alerta por tormentas del SMN para este viernes 23 de octubre.

Los peores horarios de la tormenta en Río Negro este viernes

Las zonas que estarán bajo alerta amarilla únicamente por la tarde son:

Este de El Cuy.

General Roca.



Después, estarán todo el viernes en alerta amarilla por tormentas:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Por su parte, estarán todo el 23 de octubre bajo alerta, elevándose a naranja durante la madrugada y la tarde, en:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy

25 de Mayo.



Así sigue la alerta por tormentas en Neuquén este viernes 23

En Neuquén, estarán todo el día bajo alerta, elevándose a naranja por la madrugada y tarde, en:

Los Lagos.

Cordillera y Zona baja de Huiliches.

Cordillera y Zona baja de Lácar.

Cordillera y Sur de Aluminé

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

A su vez, estarán por la madrugada y la mañana bajo alerta amarilla, y después en «naranja» por la tarde:

Este de Loncopué.

Este de Picunches

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.



Mientras tanto, la alerta amarilla regirá durante la mañana hasta la tarde inclusive en:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



Por último, estarán por la mañana en alerta amarilla, y después toda la tarde en alerta naranja: