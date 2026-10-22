Alerta naranja por tormentas en casi todo Neuquén y Río Negro este viernes 23: los peores horarios
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla y en muchos sectores elevó la advertencia a naranja por "abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes". Se esperan valores de acumulación de agua de hasta 50 mm.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas para Neuquén y Río Negro este viernes 23 de octubre. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.
Según detalló el organismo nacional, el nivel amarillo implica «tormentas aisladas, algunas localmente fuertes» y que las mismas «podrían estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional granizo y ráfagas fuertes». Además, significa que se esperan «valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados localmente».
En tanto, la alerta naranja significa que el área será afectado por tormentas de variada intensidad – acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes- con valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, aproximadamente.
Los peores horarios de la tormenta en Río Negro este viernes
Las zonas que estarán bajo alerta amarilla únicamente por la tarde son:
- Este de El Cuy.
- General Roca.
Después, estarán todo el viernes en alerta amarilla por tormentas:
- Bariloche.
- Cordillera de Pilcaniyeu.
- Cordillera de Ñorquincó.
Por su parte, estarán todo el 23 de octubre bajo alerta, elevándose a naranja durante la madrugada y la tarde, en:
- Meseta de Pilcaniyeu.
- Meseta de Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- Oeste de El Cuy
- 25 de Mayo.
Así sigue la alerta por tormentas en Neuquén este viernes 23
En Neuquén, estarán todo el día bajo alerta, elevándose a naranja por la madrugada y tarde, en:
- Los Lagos.
- Cordillera y Zona baja de Huiliches.
- Cordillera y Zona baja de Lácar.
- Cordillera y Sur de Aluminé
- Catán Lil.
- Collón Curá.
- Zapala.
A su vez, estarán por la madrugada y la mañana bajo alerta amarilla, y después en «naranja» por la tarde:
- Este de Loncopué.
- Este de Picunches
- Este de Ñorquín.
- Oeste de Añelo.
- Oeste de Pehuenches.
- Sur de Chos Malal.
- Sur de Minas.
Mientras tanto, la alerta amarilla regirá durante la mañana hasta la tarde inclusive en:
- Cordillera de Aluminé.
- Cordillera de Chos Malal.
- Cordillera de Loncopué.
- Cordillera de Minas.
- Cordillera de Picunches.
- Cordillera de Ñorquín.
Por último, estarán por la mañana en alerta amarilla, y después toda la tarde en alerta naranja:
- Confluencia.
- Este de Añelo.
- Este de Pehuenches.
- Picún Leufú.
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