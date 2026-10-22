Alerta por tormentas en Neuquén, Río Negro y doce provincias más este jueves: mapa de las lluvias y los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó las alertas por tormentas en la zona del centro, el Litoral, Cuyo, el norte y la Patagonia durante este jueves 22 de octubre. A nivel local, gran parte de Neuquén y Río Negro se encuentran bajo alerta naranja por la formación de tormentas.

El organismo anticipó el desarrollo de fenómenos meteorológicos que requieren precaución al circular. El riesgo principal en nuestra región estará asociado a la cantidad de agua que puede caer en lapsos muy breves.

El pronóstico para Neuquén y Río Negro: los horarios clave de las lluvias

Aunque las precipitaciones esperadas en la Patagonia son menores que en el centro del país, el SMN pidió mantener la atención durante toda la jornada del jueves, con especial foco hacia las horas de la tarde, cuando suele darse la mayor inestabilidad.

Los datos oficiales para la región indican que, por la alerta amarilla y naranja por tormentas, se esperan valores de entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Además, hay alta probabilidad de descargas durante el desarrollo de las tormentas. Las lluvias llegarán acompañadas por ráfagas fuertes y caída ocasional de granizo.

El mapa alertas por tormentas en el resto del país

La situación más comprometida a nivel nacional se concentra en Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, La Pampa y el noroeste de Buenos Aires. En estas provincias, que también tienen alerta naranja, la precipitación acumulada oscilará entre los 60 y 100 milímetros, con ráfagas que tocarían los 90 km/h.

En paralelo, rige una alerta amarilla por lluvias en La Rioja, San Juan, Mendoza y Formosa (con valores de entre 20 y 70 milímetros). El reporte se completa con advertencias por vientos intensos de hasta 70 km/h en áreas cordilleranas de Jujuy, Salta y Catamarca, y condiciones de viento Zonda en el sector de Cuyo.