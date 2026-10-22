Anuncian corte preventivo en todas las rutas nacionales en Neuquén por el temporal: los horarios afectados

El Niño no da tregua en Neuquén este jueves 22 de octubre. En medio de las inundaciones por las fuertes lluvias, Vialidad Nacional anunció un corte preventivo en todas las rutas nacionales de la provincia.

Según precisó el organismo nacional, la medida regirá para todo tipo de vehículos desde las 20 horas hasta las 6 de la madrugada de este viernes 23.

«La restricción se efectúa con carácter preventivo, a los efectos de reducir riesgos para los usuarios y optimizar los recursos operativos», indicaron.

Piden seguir las recomendaciones por la alerta meteorológica

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos (SIEN) advirtieron que «las precipitaciones en forma de lluvia y tormentas persistirán hasta el fin de semana inclusive» y que las condiciones más severas en el corto plazo se esperan para el centro norte, centro sur, áreas de Vaca Muerta y región del Limay.

«Estas condiciones podrían producir, entre otros efectos, cortes de servicios, deslaves, derrumbes en general, caída de árboles, aumento de cauce de ríos, arroyos y cañadones, interrupción de vías de comunicación terrestre, como cualquier evento ambiental que altere la circulación», detallaron.

De esta manera, desde el SIEN solicitaron la «suspensión de actividades al aire libre en las zonas alcanzadas por la alerta, durante el período de vigencia de las condiciones peligrosas». Esto incluye actividades educativas, recreativas y eventos de concurrencia masiva, y toda actividad que comprenda la exposición a estos factores de riesgos. Por el momento, la medida no ha sido oficializada más allá del pedido.

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