Inundaciones y cortes de rutas por las lluvias en Neuquén: la complicada situación en Zapala y Añelo

Las lluvias intensas que afectan a la provincia de Neuquén provocaron complicaciones en rutas y calles, junto con operativos de asistencia y medidas preventivas en distintas localidades. La situación también obligó a suspender las clases en Zapala.

La alerta naranja por tormentas fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y la AIC. El aviso había advertido sobre lluvias persistentes de variada intensidad en una parte importante de la provincia.

Zapala: calles anegadas, barro y suspensión de clases por las lluvias

La Municipalidad de Zapala desplegó personal y maquinaria para realizar tareas de limpieza y despeje de desagües en diferentes barrios. Además, dispuso el corte preventivo de la avenida La Chacra y Echeverría, tanto para vehículos como para peatones. Para emergencias, comunicaron que se puede llamar al 103 o al 2942-599536.

Foto: Municipalidad de Zapala.

Las precipitaciones además complicaron puntualmente el tránsito en la calle 12 de Octubre, cerca de la intersección con Besoky. La acumulación de agua y barro dificultó el paso de vehículos y obligó a realizar desvíos.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) suspendió las actividades escolares y administrativas de los establecimientos del Distrito Regional III durante los turnos tarde y vespertino de este jueves. Las autoridades evaluarán la evolución del clima para definir si las clases se reanudan el viernes.

Añelo: habilitaron un salón comunitario para recibir a familias evacuadas

En Añelo, Defensa Civil pidió no utilizar el sector de Bajada de las Patrias por la fuerte bajada de agua y el riesgo que representa para la circulación. Las autoridades solicitaron respetar las indicaciones del personal de seguridad y evitar el paso por zonas comprometidas.

Las inundaciones en Añelo. Foto: redes sociales.

Además, la Municipalidad habilitó el Salón Comunitario, ubicado en la calle 3 e Intendente Tanuz, para recibir a vecinos y familias que necesiten evacuarse. Personal de Defensa Civil y Desarrollo Social trabaja en la asistencia. Los contactos disponibles son el 103 y el 299 5246164 para Defensa Civil, y el 299 4904002 para Desarrollo Social.

Ruta Nacional 40: corte total y sectores con calzada afectada

Vialidad Nacional informó a las 12.50 de este jueves un corte total de circulación en la Ruta 40, en el tramo comprendido entre el puente sobre el río Salado y Las Pistas. El desborde de un arroyo provocó el anegamiento de la calzada y equipos del organismo se dirigían al lugar para despejarla y reacondicionarla.

El sector de Aguada Overo.

En el sector de Aguada Overo, a la altura del kilómetro 2386, también se solicitó transitar con extrema precaución por la erosión de la calzada y la presencia de sedimentos arrastrados por el agua. Vialidad recomendó evitar los viajes nocturnos y de madrugada, circular a velocidad precautoria y consultar los canales oficiales antes de salir.