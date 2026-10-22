Inundaciones y cortes de rutas por las lluvias en Neuquén: la complicada situación en Zapala y Añelo
Las intensas precipitaciones dificultan la circulación en distintos puntos de Neuquén. Hay un corte total en la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre el puente sobre el río Salado y Las Pistas. Además hay calles anegadas en Zapala y Añelo.
Las lluvias intensas que afectan a la provincia de Neuquén provocaron complicaciones en rutas y calles, junto con operativos de asistencia y medidas preventivas en distintas localidades. La situación también obligó a suspender las clases en Zapala.
La alerta naranja por tormentas fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y la AIC. El aviso había advertido sobre lluvias persistentes de variada intensidad en una parte importante de la provincia.
Zapala: calles anegadas, barro y suspensión de clases por las lluvias
La Municipalidad de Zapala desplegó personal y maquinaria para realizar tareas de limpieza y despeje de desagües en diferentes barrios. Además, dispuso el corte preventivo de la avenida La Chacra y Echeverría, tanto para vehículos como para peatones. Para emergencias, comunicaron que se puede llamar al 103 o al 2942-599536.
Las precipitaciones además complicaron puntualmente el tránsito en la calle 12 de Octubre, cerca de la intersección con Besoky. La acumulación de agua y barro dificultó el paso de vehículos y obligó a realizar desvíos.
El Consejo Provincial de Educación (CPE) suspendió las actividades escolares y administrativas de los establecimientos del Distrito Regional III durante los turnos tarde y vespertino de este jueves. Las autoridades evaluarán la evolución del clima para definir si las clases se reanudan el viernes.
Añelo: habilitaron un salón comunitario para recibir a familias evacuadas
En Añelo, Defensa Civil pidió no utilizar el sector de Bajada de las Patrias por la fuerte bajada de agua y el riesgo que representa para la circulación. Las autoridades solicitaron respetar las indicaciones del personal de seguridad y evitar el paso por zonas comprometidas.
Además, la Municipalidad habilitó el Salón Comunitario, ubicado en la calle 3 e Intendente Tanuz, para recibir a vecinos y familias que necesiten evacuarse. Personal de Defensa Civil y Desarrollo Social trabaja en la asistencia. Los contactos disponibles son el 103 y el 299 5246164 para Defensa Civil, y el 299 4904002 para Desarrollo Social.
Ruta Nacional 40: corte total y sectores con calzada afectada
Vialidad Nacional informó a las 12.50 de este jueves un corte total de circulación en la Ruta 40, en el tramo comprendido entre el puente sobre el río Salado y Las Pistas. El desborde de un arroyo provocó el anegamiento de la calzada y equipos del organismo se dirigían al lugar para despejarla y reacondicionarla.
En el sector de Aguada Overo, a la altura del kilómetro 2386, también se solicitó transitar con extrema precaución por la erosión de la calzada y la presencia de sedimentos arrastrados por el agua. Vialidad recomendó evitar los viajes nocturnos y de madrugada, circular a velocidad precautoria y consultar los canales oficiales antes de salir.
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