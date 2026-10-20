Cortes en la Ruta 63 a Meliquina: cuándo comienzan y cuánto durarán las demoras

La Ruta Provincial 63 tendrá restricciones temporales entre los kilómetros cinco y seis desde este miércoles 21 de octubre por obras del proyecto de pavimentación. Los trabajos se realizarán de 10 a 18, en el camino que conecta Meliquina con San Martín de los Andes, zona donde también rige un alerta por tormentas.

La empresa CN Sapag informó que los cortes intermitentes se deben a tareas de desbosque y apeo previstas en el sector de acceso a la Villa.

Ruta 63 a Meliquina: cómo serán los cortes y qué precauciones tomar

Las interrupciones durarán entre 20 y 40 minutos, según el avance de los trabajos. La medida comenzará este miércoles y se extenderá durante la franja horaria comprendida entre las 10 y las 18, de acuerdo con el comunicado difundido por las autoridades.

Las tareas fueron coordinadas con la Administración de Parques Nacionales (APN), a través del Parque Nacional Lanín, y cuentan con las autorizaciones correspondientes. La intervención forma parte de los trabajos previstos para avanzar con la pavimentación de la ruta.

Desde la empresa CN Sapag solicitaron a quienes circulen por el sector que anticipen los tiempos de viaje y contemplen posibles demoras. También recomendaron conducir con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal.

Alerta por tormentas en San Martín de los Andes y el Parque Nacional Lanín

A las restricciones en la Ruta 63 se suma un alerta meteorológico para este miércoles. La Intendencia del Parque informó que, durante la tarde y la noche, se esperan tormentas, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en períodos cortos y posible caída de granizo.

Según el aviso del Servicio Meteorológico Nacional, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 10 y 35 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. Ante este escenario, las autoridades pidieron a residentes y visitantes extremar las precauciones dentro del área protegida.

El Parque recomendó evitar actividades al aire libre y mantenerse informado por los canales oficiales. También pidió no refugiarse bajo árboles aislados, postes o tendidos eléctricos, alejarse de cuerpos de agua ante la presencia de actividad eléctrica y asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento.

Además, advirtieron sobre posibles dificultades en caminos y senderos por las lluvias intensas, con riesgo de caída de ramas y árboles. Antes de ingresar al área protegida, aconsejaron consultar el estado de los accesos y los servicios disponibles.