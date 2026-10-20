La alerta por tormentas en Río Negro se elevó a naranja y hay más zonas afectadas en Neuquén este martes 20

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó la alerta meteorológica por tormentas en Neuquén y Río Negro para este martes 20 de octubre. Del lado rionegrino, elevó a «naranja» la advertencia; como así también indicó que finalmente alcanzará a la cordillera.

Según precisó el organismo nacional, la alerta amarilla significa la posibilidad de tormentas, «algunas localmente fuertes», que podrán estar acompañadas principalmente por «lluvias abundantes en cortos períodos, y además, por ocasional granizo». Asimismo, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 35 mm, que pueden ser superados dependiendo el lugar.

Mientras tanto, la alerta naranja implica que el área «será afectado por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm«.

Mapa de alerta por tormentas del SMN para este martes 20 de octubre.

Los peores horarios de la tormenta en Neuquén y Río Negro

En Río Negro, los lugares que estarán bajo alerta desde la tarde hasta la noche inclusive son:

Este de El Cuy.

General Roca.

Avellaneda.

Pichi Mahuida.



Por otro lado, los sectores en los que la alerta sólo abarca el horario nocturno son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Mientras tanto, estarán bajo alerta amarilla por la tarde y luego se elevará a naranja por la noche en:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.



Del lado neuquino, la alerta amarilla empieza a regir desde la tarde hasta que culmine la jornada en:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.

Confluencia.

Añelo .

. Pehuenches.

Picún Leufú.

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.



Por último, regirá sólo en la noche en: