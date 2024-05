Las 10 mejores ciudades del mundo para aquellos jubilados que sueñan con emigrar

Para aquellos que sueñan con emigrar siendo jubilado, el mundo está repleto de posibilidades. Un reciente estudio, recopilado por los expertos en turismo de Time Out, ha identificado las 10 ciudades del mundo ideales para mudarte después de dejar de trabajar, ya que ofrecen la mejor calidad de vida para los jubilados.

Según lo publicado por El Cronista, el sitio web de seguros de viaje Paying Too Much analizó varias ciudades populares de todo el mundo y las comparó en términos de calidad de hoteles, atención médica, actividades turísticas y opciones para jubilados.

Estas son las mejores ciudades para mudarse después de dejar de trabajar

Según el estudio realizado por Paying Too Much y recopilado por Time Out, hay 10 destinos en todo el mundo que son ideales para emigrar luego de dejar de trabajar.

Desde Europa hasta Oceanía, estas ciudades prometen una jubilación soñada y enriquecedora para aquellos que buscan un cambio de escenario.

Melbourne, Australia

Sídney, Australia

Ámsterdam, Países Bajos

Berlín, Alemania

Auckland, Nueva Zelanda

Brisbane, Australia

Helsinki, Finlandia

Oslo, Noruega

Múnich, Alemania

Singapur

¿Por qué Melbourne es la mejor ciudad para emigrar siendo jubilado?

Melbourne, Australia, resalta como una opción excepcional para emigrar, siendo jubilado por varias razones.

En primer lugar, ofrece una combinación única de cultura, gastronomía y calidad de vida, lo que brinda un ambiente acogedor y diverso para los jubilados que buscan nuevas experiencias.

Además, la ciudad cuenta con un sistema de salud de primer nivel y una infraestructura bien desarrollada que garantiza el acceso a servicios médicos de calidad.

Su clima templado y sus numerosos parques y espacios verdes proporcionan un entorno ideal para mantenerse activo y disfrutar de actividades al aire libre durante la jubilación.

Además, Melbourne es conocida por su vibrante escena cultural, con eventos y festivales regulares que ofrecen oportunidades de enriquecimiento y entretenimiento.

Melbourne ofrece una combinación perfecta de comodidades modernas, belleza natural y actividades dinámicas que hacen de ella la mejor ciudad para emigrar siendo jubilado.

Con información de El Cronista