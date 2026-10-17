Llega otro temporal de tormenta y granizo a la Patagonia: las provincias bajo alerta y las horas más complicadas de este sábado

Llega otro temporal de tormenta y granizo a la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un nuevo parte de alertas que tendrán impacto en las provincias de la Patagonia. En el detalle se explicó se prevé un temporal que combinará lluvias intensas, tormentas eléctricas, granizo y hasta viento.

Las provincias bajo alerta en la Patagonia

El organismo nacional informó que las provincias que se encuentran bajo alerta este sábado son Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, siendo estas dos últimas las más afectadas.

Según lo precisado, se prevé la aparición de nuevas tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos y ocasional caída de granizo.

Además, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 mm, un panorama que complica la situación de los ríos y arroyos que ya sufrieron desbordes en los últimos días.

En cuanto a las zonas alcanzadas por la alerta amarilla, el organismo detalló:

Neuquén: zona de Los Lagos.

Río Negro: Bariloche, Cordillera de Pilcaniyeu y Cordillera de Ñorquincó.

Chubut: Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer.

Santa Cruz: Lago Buenos Aires, Río Chico, Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino.

Respecto a las horas más críticas, se indicó que en las cuatro provincias la intensidad del fenómeno irá en aumento a partir de la tarde y se mantendrá hasta la noche.