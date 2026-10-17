La cordillera de Neuquén y Río Negro bajo alerta por tormenta: cómo impacta el temporal de lluvia en el Alto Valle y Viedma

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte de alertas y de esta manera indicó que la jornada de este sábado 17 de octubre quedará marcada por un fuerte temporal que combinará lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y hasta caída de granizo.

Si bien tendrá mayor impacto en la región cordillerana de Neuquén y Río Negro, el organismo nacional no descarta repercusiones en el resto del territorio, por lo que podrían registrarse algunas lloviznas tanto en el Alto Valle como en la costa rionegrina.

El pronóstico del tiempo para la Cordillera: el detalle de la alerta

Las precipitaciones serán las grandes protagonistas de la jornada en la franja sur de la Cordillera de Neuquén y el sector de Río Negro.

Según lo detallado, se prevén tormentas aisladas con lluvias intensas en cortos periodos y ocasional caída de granizo. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, con la posibilidad de superar esos registros de forma local.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

San Carlos de Bariloche: Mínima de 6 °C y máxima de 14 °C. Cielo parcialmente nublado por la mañana (0 – 10% prob. de precipitación), con precipitaciones y tormentas aisladas por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos del este de 7 a 12 km/h en la mañana, del sur de 13 a 22 km/h en la tarde y del sudeste de 7 a 12 km/h en la noche, sin ráfagas previstas.

Mínima de 6 °C y máxima de 14 °C. Cielo parcialmente nublado por la mañana (0 – 10% prob. de precipitación), con precipitaciones y tormentas aisladas por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos del este de 7 a 12 km/h en la mañana, del sur de 13 a 22 km/h en la tarde y del sudeste de 7 a 12 km/h en la noche, sin ráfagas previstas. Villa La Angostura: Mínima de 6 °C y máxima de 14 °C. Cielo parcialmente nublado por la mañana (0 – 10% prob. de precipitación), e intensificación a lluvias y tormentas aisladas durante la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos del este a 7 – 12 km/h por la mañana, del sur a 13 – 22 km/h por la tarde y del este a 7 – 12 km/h por la noche, sin presencia de ráfagas.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle alcanzará una máxima de 19°C y una mínima nocturna de 8°C. Se esperan probabilidades de precipitaciones en forma de chubascos entre la mañana y la tarde, acompañadas por vientos de 31 km/h promedio y ráfagas moderadas.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

General Roca: Mínima de 8 °C y máxima de 19 °C. Cielo parcialmente nublado durante la mañana (0 – 10% prob. de precipitación) y la tarde (0 – 10% prob. de precipitación), quedando mayormente nublado hacia la noche (0% prob. de precipitación). Vientos del sur a 23 – 31 km/h por la mañana, del sudoeste a 23 – 31 km/h por la tarde y del sudoeste a 13 – 22 km/h por la noche, sin ráfagas registradas.

Mínima de 8 °C y máxima de 19 °C. Cielo parcialmente nublado durante la mañana (0 – 10% prob. de precipitación) y la tarde (0 – 10% prob. de precipitación), quedando mayormente nublado hacia la noche (0% prob. de precipitación). Vientos del sur a 23 – 31 km/h por la mañana, del sudoeste a 23 – 31 km/h por la tarde y del sudoeste a 13 – 22 km/h por la noche, sin ráfagas registradas. Neuquén: Mínima de 9 °C y máxima de 19 °C. Cielo parcialmente nublado por la mañana (0 – 10% prob. de precipitación), chaparrones o lluvias aisladas por la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) y parcialmente nublado hacia la noche (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste a 23 – 31 km/h por la mañana y la tarde, reduciéndose a 13 – 22 km/h por la noche, sin presencia de ráfagas.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina es una de las zonas donde se registrarán vientos fuertes, con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h y una máxima de 17°C. Si bien el cielo estará nublado, por el momento se descartan precipitaciones.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: