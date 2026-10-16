Servicio a la Comunidad | Cortan la Ruta 5 por la crecida del arroyo Carranza tras las intensas lluvias en Vaca Muerta

El temporal de lluvia registrado el jueves provocó una importante crecida que complicó la circulación en Vaca Muerta. Este viernes, el desborde del arroyo alcanzó la Ruta 5 y obligó a interrumpir el paso en el puente Carranza, afectando la conexión entre Rincón de los Sauces y Añelo.

Crecida de un arroyo por las fuertes lluvias en Vaca Muerta

El arroyo Carranza, que cruza la Ruta Provincial 5 entre Añelo y Rincón de los Sauces, creció de manera significativa tras las precipitaciones registradas en las últimas horas.

Según medios locales, el aluvión de agua y barro inhabilitó la circulación vial. Debido a esto, durante la madrugada las autoridades informaron que también quedó afectado el desvío provisorio, por lo que se decidió cortar el tránsito totalmente hasta nuevo aviso para resguardar a los conductores.

Se solicita a los usuarios respetar la señalización y las indicaciones del personal de obra, evitando acercarse o intentar cruzar por la zona. Remarcaron que la habilitación del paso estará sujeta a la evolución del caudal y a la posterior verificación de las condiciones de seguridad en el sector.