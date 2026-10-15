Añelo: Una tormenta descargó con fuerza y anegó las calles

Después de media mañana una fuerte tormenta, acompañada de viento azotó Añelo y provocó que el agua comenzara a inundar sobre las calles. Las dificultades se advirtieron entre los peatones y los conductores. El agua escurría desde el área de La Meseta hasta el casco viejo.

Los conductores deben extremas el manejo debido a la cantidad de agua acumulada sobre la cinta asfáltica, no solo en las arterias, sino también en la Ruta 7.

Los organismos como Defensa Civil y el cuartel de bomberos voluntarios se mantuvieron atentos para responder las demandas de las familias que pudieron estar afectadas por el fenómeno.

El torrente de agua se desplazaba desde el barrio La Meseta y dificultaba el paso por las arterias tanto las pavimentadas como las que no lo están. Se advertía sobre la necesidad de extremar el ciudado en todas las zonas cercanas a las calles 20 y 24, la 3 y la 2, entre otras. En algunos casos, la presión del agua levantaba las tapas de las cloacas.

Se dispusieron los números de emergencia en el caso de Defensa Civil, está disponible el 103 y los celulares 299524164 y el 2996351810. Mientras que Desarrollo Social de la municipalidad está en el 2995798274, 2996213161 y al 2995463242.