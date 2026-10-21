Temporal en Neuquén y Río Negro: ¿hasta cuándo siguen las lluvias en el Alto Valle, la Cordillera y Viedma?

Neuquén y Río Negro continúan bajo alerta por tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico y reiteró la advertencia por intensas lluvias que estarán acompañadas por actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y eventual caída de granizo.

Según el reporte, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 10 y 35 mm. El temporal, que continuará hasta la noche y mejorará recién en la madrugada del jueves, impactará de manera directa en el Alto Valle, la zona cordillerana y la costa rionegrina.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

El Alto Valle alcanzará una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 12°C durante la jornada. La probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 70% y el 100% durante la mañana y a partir de la tarde se mantendrá en 40-70%. En tanto el viento llegará a velocidades de 13 – 22 km/h y ráfagas leves.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Neuquén y Roca:

Neuquén: Mínima de 12 °C y máxima de 19 °C. Tormentas Fuertes / Lluvias por la mañana (70 – 100% prob. de precipitación), y tormentas aisladas durante la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos constantes del sudoeste de 13 a 22 km/h a lo largo de toda la jornada, sin ráfagas registradas.

Mínima de 12 °C y máxima de 19 °C. Tormentas Fuertes / Lluvias por la mañana (70 – 100% prob. de precipitación), y tormentas aisladas durante la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos constantes del sudoeste de 13 a 22 km/h a lo largo de toda la jornada, sin ráfagas registradas. General Roca: Mínima de 12 °C y máxima de 19 °C. Tormentas por la mañana (70 – 100% prob. de precipitación) y la tarde (70 – 100% prob. de precipitación), pasando a tormentas aisladas por la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos de 13 a 22 km/h del sur por la mañana, del sudoeste por la tarde y del este por la noche, sin presencia de ráfagas.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se pronostican lluvias intensas durante toda la mañana, acompañadas por viento leve de hasta 22 km/h. Se espera una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 16°C. Hacia la tarde disminuirá la intensidad de las precipitaciones y por la noche se prevé el desarrollo de tormentas dispersas.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

San Carlos de Bariloche: Mínima de 7 °C y máxima de 16 °C. Lluvias por la mañana (70 – 100% prob. de precipitación), e intensificación a tormentas aisladas por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 13 a 22 km/h por la mañana, del este de 7 a 12 km/h por la tarde y del sudeste de 7 a 12 km/h por la noche, sin ráfagas estimadas.

Mínima de 7 °C y máxima de 16 °C. Lluvias por la mañana (70 – 100% prob. de precipitación), e intensificación a tormentas aisladas por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 13 a 22 km/h por la mañana, del este de 7 a 12 km/h por la tarde y del sudeste de 7 a 12 km/h por la noche, sin ráfagas estimadas. Villa La Angostura: Mínima de 7 °C y máxima de 16 °C. Lluvias por la mañana (70 – 100% prob. de precipitación), seguidas de tormentas aisladas durante la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 13 a 22 km/h en la mañana, del este de 7 a 12 km/h en la tarde y del este de 7 a 12 km/h en la noche, sin ráfagas previstas.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará lluvias de variada intensidad. Se prevé una temperatura máxima de 18°C, vientos de hasta 31 km/h y ráfagas de casi 50 km/h, con cielo parcialmente nublado. Las precipitaciones se sentirán desde la mañana.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste::