Ambiente y el intendente de Cordero defienden el parque industrial junto al canal de riego

En medio del reclamo de vecinos que se autoconvocaron y piden informes por el tipo de actividad que tendrá el parque industrial de Cordero, la secretaria de Ambiente de Río Negro, Dina Migani y el intendente de la localidad, Fabián Galli (JSRN), descartaron riesgo de contaminación y que se instalen empresas ligadas al tratamiento de residuos petroleros.

La polémica se originó porque el lugar está a la vera del canal principal de riego. En la única parcela ocupada de las 19 hectáreas que tiene el parque están estacionados 27 tanques cisternas. Hace dos meses aparecieron contenedores con residuos de perforaciones petroleras (cutting) .

Al ser consultada por «Río Negro», Migani dijo que el parque industrial no está habilitado para tratar residuos petroleros y sí se podrán instalar empresas de tipo metalúrgico, madereras y de servicios. “Ninguna que genere residuos peligrosos que puedan afectar al canal y a las napas”, aclaró.

Explicaciones por la aparición de residuos petroleros

Luego se refirió a la aparición de un contenedor con cutting . “El ocupante del lote le había prestado el lugar a otra empresa para que deje en guarda algunos cisternas y contenedores. Inmediatamente informamos que debía retirarlos. O sea, prestó el lugar para que queden en guarda por un tema de seguridad. Pero esa empresa -Patagonia Libre SA, según precisó Galli a este diario- no está habilitada para ninguna actividad. No presentó los estudio de impacto ambiental a la secretaría ni cuenta con la habilitación municipal. Su interés expresado es realizar tareas metalúrgicas”, indicó la secretaria de Ambiente.

Añadió que lo que quedó ahora en el lugar son tanques y contenedores vacíos y que las empresas que sean autorizadas pasarán por fiscalizaciones y controles de Ambiente y el municipio.

Contenedores vacíos. Están en la única parcela ocupada, donde hace dos meses aparecieron otros con tierras de perforaciones petroleras. (Foto Florencia Salto)

La polémica por el parque industrial suma otro elemento, ya que Cordero fue declarado el año pasado municipio agroecológico. Con la nueva ordenanza se prioriza la producción sana de alimentos para la población y se le asigna un rol protagónico al Estado municipal para “reconstruir la matriz productiva que fuera esencial para el desarrollo y la vida de la localidad y la región”.

Migani sostuvo que bajo el nuevo encuadre “habrá que determinar qué características deben tener las empresas” que se quieran radicar en el lugar.

“Los residuos que ingresó el ocupante del terreno fueron retirados por pedido de la secretaría de Ambiente y el municipio”. Dina Migani, secretaria de Ambiente

El intendente Galli indicó que el parque tiene una superficie de19 hectáreas y recién está en conformación, ya que los lotes están en proceso de emparejamiento y relleno.

En cuanto a las empresas interesadas, aclaró que la mayoría no son de servicios petroleros. Mencionó las siguientes actividades: madereras, acopio de áridos, envasado de gas, perforadoras de agua y servicio de internet, entre otras.

El intendente, en declaraciones al programa “Vos al aire” de RNRadio, dio a entender que las denuncias por contaminación se instalaron antes de la elecciónes para intendente del 16 de abril, en las que venció Horacio Zúñiga (JSRN), el candidato de su mismo partido. Aclaró que no iba a dar nombres de vecinos, pero dijo que “hay actores que tienen que ver con la política, lo entendemos y es parte del juego”.

Al descartar un riesgo de contaminación sobre el canal de riego, sostuvo que “queremos transmitirle a toda la sociedad rionegrina, y en particular del Alto Valle, que en nuestro parque industrial y comercial no se hará ninguna actividad que pueda llegar a generar un impacto ambiental como el que se denuncia. En el lugar no se va a permitir ningúna actividad petrolera”.

Intendente Galli: «Nos ayudan a estar alertas»

Al mencionar el reclamo de los vecinos autoconvocados que le exigen al municipio respuestas por escrito sobre lo que están haciendo y piensan hacer a la vera del canal principal, el intendente Galli dijo que “nos parece bien que ellos se preocupen por posibles situaciones en el parque. Nos ayudan a estar muy atentos y alertas, pero queremos transmitirle tranquilidad a la sociedad: acá no hay nada contaminado, lo que aducen algunos no es real”.

Fabián Galli, intendente de Contralmirante Cordero. (Foto: Marcelo Ochoa)

Por su parte, Migani declaró a este diario que recepcionaron los reclamos que presentaron los vecinos a la secretaría de Ambiente y “hemos hecho las inspecciones correspondientes desde que tomamos conocimiento de la situación”.

Al describir los requisitos que deben cumplir las empresas para instalarse en el lugar, explicó que el primer paso es presentar a la secretaría el estudio de impacto ambiental sobre la actividad que piensan desarrollar. Luego se le informa al municipio, que define si es factible o no según lo que establecen las ordenanzas.

Además, Migani mencionó que se le debe dar intervención a otros organismos involucrados como el Departamento Provincial de Aguas (DPA), Ministerio de Producción y consorcios de riego. “Cada uno de ellos deberá establecer los requisitos necesarios para que la actividad se cumpla bajo las normativas vigentes”, sostuvo la funcionaria.