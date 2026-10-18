Añelo: la fiesta de los Productores cerró con la música de Soledad, Ke Personajes, sorteos y fuegos artificiales

Todo fue música, baile y emoción en la noche de cierre de una nueva edición de la Fiesta de los Productores, en Añelo. El predio se vio colmado de seguidores de todos los gustos que cantaron y bailaron, además de conocerse a los ganadores de un auto, una camioneta, una vivienda y un novillo.

Hubo show de fuegos artificiales y homenajes a las madres presentes y de la localidad.

La propuesta para el sábado a la noche iba a tener una devolución asegurada de público. La multitud no se hizo esperar y concurrió al predio municipal de la calle 24, con reposeras y asegurarse el mejor lugar. Los números fuertes de este cierre fueron, la artista nacional Soledad Pastorutti quien brindó, como es habitual un show con ritmo y con momentos intimistas.

Recibió regalos y mantuvo un diálogo con el público, que coreó cada una de sus canciones. Casi al final de su presentación dijo que «es increíble que esta canción que me regalaron y escribieron allá por el 2005 hoy tenga tanto significado para tantas personas. Es el mismo productor del disco que está por venir. La vida da vueltas y siempre nos coloca en algún lugar que es el que estamos esperando», subrayó.

Ya entrada la madrugada, Emanuel Noir líder de Ke Personajes, vestido de negro irrumpió en el escenario de la fiesta añelense. Como era de esperar, los fanáticos siguieron cada uno de sus temas a los que acompañó con sus característicos pasos de baile. Se recorrió de punta a punta el escenario para que cada persona tuviera la oportunidad de verlo más de cerca.

«Muchas gracias recibirnos, elegirnos, y por habernos regalado su tiempo. Más que la plata, recuerden el tiempo que está pasando muy rápido», dijo al público antes de despedirse. «Mañana eso será un recuerdo, disfruten el momento», concluyó Emanuel.

Sorteos y ganadores

La grilla de propuestas artísticas fue amplia porque empezó alrededor de las 20. Por esta razón, los organizadores aprovecharon entre un artista y otro, a realizar los sorteos. El intendente Fernando Banderet agradeció a todos quienes se acercaron a disfrutar de las dos jornadas y a aquellos que se sumaron en el paseo gastronómico y de los feriantes.

Al momento de los sorteos de los números participantes, que contó con la fiscalización del Instituto de Juegos de Azar de Neuquén, se conoció que el automóvil 0 kilómetro (el segundo porque el primero se hizo el viernes) fue para Roberto Daniel Acuña, que tuvo el N° 239.

La camioneta Toyota 4 x 4, la ganó Justino «Tino» Rubén López, jubilado de Vialidad Provincial. Mientras que la casa fue para Lucas Alberto Mena. En este caso, para participar debían estar con los servicios retributivos al día. Mientras que Rosa Quezada una de las expositoras de los productores se llevó un novillo de 350 kilos. Todos los ganadores son añelenses.

La fiesta incluyó, además homenajes para las madres y un espectáculo de fuegos artificiales.