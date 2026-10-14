Añelo: historia, recuerdos y homenaje a puesteros están rescatados en un libro

«Esta obra para mí tiene un significado muy grande, después de haber estado trabajando tanto tiempo en Añelo», sintetiza Bernardo Lalo Martínez, que decidió volcar en su libro «Huellas de puesteros y crianceros». Después de casi cinco años de recopilar datos, relatos y fotografías llegó a la edición.

La presentación se hará hoy, a las 20, en el Salón de Usos Múltiples del barrio El Mirador, con entrada libre y gratuita.

«Al nombrarte criancero o puestero de mi patria, mi poesía se engalana al traerte aquí a mis versos…», arranca Lalo, el profesor de Danzas Nativas, quien se adentró en la vida del hombre de campo cuando en 1987 llegó a Añelo. Allí vivió y trabajó durante dos décadas.

La decisión de escribir fue motivada porque mantuvo un vínculo cercano con la gente, puesteros y productores no solo de la localidad, sino de los parajes aledaños. «Ver el sacrificio de la gente, el criancero, eso me volcó a empezar a reflejar su vida», contó a Diario Río Negro.

La idea que motorizó a Bernardo fue rescatar esta forma de vida, que integra el acervo de la zona, hoy tal vez un tanto desdibujada por el aluvión que generó la actividad hidrocarburífera y el boom que implica Vaca Muerta. En su afán de que no pase desapercibida la actividad es que se encargó de hacer el registro escrito de las vivencias.

«No solo se trata del criancero, me explayé a la gente que hace su ‘pilchaje’, al apeo del caballo, al soguero, que elabora las riendas, la cabezadas. Es un trabajo artesanal y van quedando muy pocos sogueros», sostuvo.

Martínez mencionó que en los desfiles y actos se los puede ver muy prolijos, pero «es todo comprado. En cambio, esto tiene otro valor cuando lo hace la misma persona que después lo usa», dijo. Refirió la importancia que implica de esta actividad netamente cultural del campo que, de a poco, se va perdiendo.

El autor del libro Bernardo Lalo Martínez (Foto: Gentileza)

Para este libro, hizo mucho hincapié en la trashumancia. La práctica ancestral y socioproductiva que implica el traslado chivos, ovejas, vacas, entre los campos bajos y áridos de la meseta, en la época de la invernada hacia los valles altos de la cordillera para la veranada.

«Hablo de los arreos, cuando llegaron los primeros animales al país, los cabríos, los lanares, los caballos y la adaptación de las distintas razas», contó. En sus páginas están plasmadas los campos, abiertos, los fiscales, los alambrados y los distintos tipos de puesteros.

«Las creencias populares del campo que es una cultura muy rica y hay que tomarlas con mucho respeto porque el campesino convive y vive con eso», apuntó. Por eso se incluyó en estos relatos.

Para la escritura final de la obra, Martínez, que suma el oficio de apicultor, volvió a las fuentes de las que se nutrió «más de una vez». Recorrió la cordillera para que no se le escape detalle de la trashumancia. El lector se encontrará con narrativa y muchas fotografías, históricas y actuales.

«Pero se termina de leer de una manera y se comienza o, si alguien sabe acompañar con una milonga, lo puede cantar, porque también lo escribí en décimas para poder entonarlo», explicó.

El prólogo del libro fue hecho por Isidro Belver y esta edición hecha en Bahía Blanca cuenta con mil ejemplares. Martínez llegó a trabajar a Añelo, como profesor de Danzas Folklóricas. Tuvo su paso en la función pública municipal en diferentes cargos: Cultura, Protocolo, Turismo, cuando el intendente era Darío Díaz.

La tapa invita a la lectura y el disfrute (Foto: Gentileza)

Fue así que recorrió la mayoría de los puestos de las inmediaciones también. «San Roque, Chihuidos, Sauzal Bonito, Cortaderas», aclaró. Hizo un punto en una de las tradicionales ceremonias que es la peregrinación a la virgen hasta el cerro Chihuidos cada 8 de diciembre.

«Hablo mucho en el libro que es una manifestación de fé muy profunda y es una de las pocas fiestas que van quedando, auténticas, que no son comerciales. Hay otros festejos populares que se convirtieron en romerías, pero en Chihuidos todavía está la autenticidad de la gente de campo», subrayó.

«Me siento feliz de poder culminar la obra, reflejar y homenajear a la gente de campo a la que quiero y respeto mucho», destacó.

El monumento a los crianceros

Fue el propio Martínez quien propuso a quien ocupaba la intendencia en 2015 que se pueda hacer un monumento a los crianceros y productores. Fue así que para el centenario de Añelo se inauguraron las figuras que rescatan al hombre, la mujer, los niños y los animales, en tamaño real hechas por el artista Aldo Beroisa.

Es el que se puede ver desde la Ruta 7, en el ingreso oeste a la localidad, y que permite recordar a quienes ingresan que la actividad productiva es la del campo también. De este modo se homenajeó a una economía que «si bien es más rudimentaria, es la que estuvo presente siempre, por lo tanto Añelo y las zonas aledañas siguen manteniendo la identidad campera».

Lo que viene

Lalo tiene un libro terminado, pero ya en su mente está el siguiente. A sus casi 72 años (los cumplirá en diciembre) trabajará en relatar sobre el Alto Valle. Radicado en Allen sostuvo que no puede «parar de escribir y estoy haciendo la historia del Valle desde Julio Argentino Roca, pasando por el puente, los inmigrantes europeos, la llegada de españoles, cómo fueron emparejando las tierras, las fiestas, rescatar todo eso», contó.

El entusiasmo y las ganas de trabajar no le faltan, por lo que dentro de un tiempo habrá novedades sobre esta parte de la historia de la región.