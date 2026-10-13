Bariloche a la Carta reunió a 70 mil personas en una semana y reforzó su apuesta gastronómica

La edición 13 del Bariloche a la Carta registró alrededor de 70 mil usuarios en solo una semana. Solo 40 mil pasaron por la feria del Centro Cívico durante los últimos cuatro días; el resto participó de catas, degustaciones, los beneficios bancarios del circuito gastronómico -que incluyó a 100 establecimientos en la ciudad-, clases magistrales de prestigiosos chefs de todo el país y hasta actividades infantiles.

“Notamos una afluencia muy grande de público todos los días. Unas 30 mil personas se descargaron la tarjeta de beneficios del BALC y 200 mil personas ingresaron a la página web para visitar el cronograma de actividades”, detalló Lucio Bellora, el ideólogo y director de Bariloche a la Carta.

Más allá de un mayor volumen de público en relación al año pasado, destacó la presencia de 50 productores rionegrinos que resultaron seleccionados (entre un total de 80) para participar del evento gastronómico. Por otro lado, alrededor de 200 expositores ofrecieron una heterogénea y atractiva oferta en un espacio de 5.000 metros cuadrados.

Solo 40 mil personas pasaron por la feria del Centro Cívico durante los últimos cuatro días. Foto: Marcelo Martínez

“Hubo una mayor apuesta en cuanto a la feria: cada expositor llevó mejores cosas e incluso, stands más llamativos. Encontramos hongos, vinagres, sidras, de todo. Muchos productores nuevos nunca habían participado en BALC”, celebró.

Desde alimentos y bebidas elaboradas hasta vinos, frutos secos, hongos, infusiones, mieles, aperitivos y otros productos con valor agregado. El Bolsón, por ejemplo, presentó a once emprendedores en esta edición. “Una manera de mostrar nuestra matriz identitaria y todo el valor que existe detrás de los productos de la provincia”, destacó Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.

Solo 40 mil personas pasaron por la feria del Centro Cívico durante los últimos cuatro días. Foto: Marcelo Martínez

En el proceso de selección de los productores que desean participar de BALC, Bellora explicó que se hace una especie de “curaduría”. Si bien se prioriza a quienes participan desde hace tiempo, se pone el foco en la buena oferta, los precios y la puesta en escena de los stands. Pero especialmente se prefieren los establecimientos que trabajan en la ciudad los 365 días del año.

Córdoba, la primera provincia invitada este año, desembarcó con 12 productores de vinos, quesos chacinados y vermut. También estuvo presente la “selva negra” característica de Trevelin, en Chubut y, productores de Villa La Angostura que fueron rotando a lo largo de los días.

Solo 40 mil personas pasaron por la feria del Centro Cívico durante los últimos cuatro días. Foto: Marcelo Martínez

La Región de los Lagos y Ríos, en Chile, también hizo un gran despliegue en BALC y, Puerto Montt, por ejemplo, ofreció 60 kilos de salmón. “No solo les sirve a ellos para promocionar la ciudad sino que permite posicionar a Bariloche en Chile”, dijo.

El dato 200 productores participaron de la feria del Centro Cívico y el Circuito Gastronómico incluyó a unos 100 restaurantes con una variada propuesta y descuentos bancarios.

A lo largo de las 13 ediciones, Bariloche a la Carta se convirtió no solo en una fuente de promoción turística del destino. “Es mucho más profundo -subrayó Bellora-. Llegan nuevos productos a la ciudad que se quedan en nuestras cartas. A la vez, Bariloche se promociona como destino gastronómico fuerte en Argentina. Durante una semana Argentina mira a Bariloche”.

A las 12 del mediodía de la última jornada, una hilera sobresalía de la carpa a la espera para ingresar a la feria. Turistas, pero además, muchos barilochenses.

Desde uno de los stands, Marcos ofrecía ocho variedades de vinos de la bodega Moschini, de Ingeniero Huergo. “Trajimos cuatro tintos, dos blancos y dos rosados. Por suerte, vendimos un montón: los rosados están volando”, dijo y aclaró: “Generalmente, le preguntamos al cliente cuál es su gusto, su paladar. Muchos van por el tinto, pero cuando les damos a probar los rosados dulces terminan siendo muy solicitados”.

Solo 40 mil personas pasaron por la feria del Centro Cívico durante los últimos cuatro días. Foto: Marcelo Martínez

Desde hace cinco años, esta bodega participa en el BALC. “Estar presentes nos sirve para vender, para dar a conocer la marca e incluso generar algún intercambio con productores. Damos a conocer la marca y viene gente realmente de todo tipo: consumidor final, gente de restaurantes. Es una gran oportunidad, es grandioso”, recalcó.

A unos pocos metros, una pareja oriunda de Mar del Plata caminaba entre los stands, mientras degustaba un vermut cordobés. “Hace 51 años que estamos juntos y ya conocíamos Bariloche, pero nos ganamos este viaje en una fiesta. Cuando llegamos al hotel, nos hablaron de esta feria. Recién empezamos a recorrerla, pero es asombrosa”, contó Miguel. Mabel, su esposa, comentó que el objetivo era almorzar “algo tentador”: “Los salames de Tandil que son vecinos nuestros no se ve nada mal”.

Solo 40 mil personas pasaron por la feria del Centro Cívico durante los últimos cuatro días. Foto: Marcelo Martínez

En otro de los stands, Oscar, de Campo del Sur, de Villa Regina, daba detalles sobre las variedades de miel a una mujer curiosa. “Somos un emprendimiento familiar con colmenas y hace varios años que tenemos la suerte de poder venir a BALC. Vendemos en el mercado local, pero esta es, sin dudas, una muy buena experiencia. Este año, realmente ha venido mucha gente y se ha vendido un poco mejor”, describió Oscar, al tiempo que valoró la posibilidad de “generar contactos, algo muy necesario para nosotros que somos una Pyme familiar”.

Iván Rivas, del Servicio de Turismo de la Región de Los Lagos, participó por tercera vez en Bariloche a la Carta con la promoción de los destinos Patagonia Verde, Provincia Osorno, Cuenca del Lago Llanquihue, Patagonia Costa y la Isla Grande de Chiloé.

“Nuestra región ofrece promoción turística tanto en temporada alta como baja, con los parques nacionales, el turismo de aventura, cabalgatas, termas, ríos. Tenemos de todo para que nos vayan a visitar”, se explayó Rivas.

Solo 40 mil personas pasaron por la feria del Centro Cívico durante los últimos cuatro días. Foto: Marcelo Martínez

“Este chocolate que estás probando, en realidad, no necesita leche”, le mencionaba una mujer detrás de un stand a Mauro, un barilochense que asintió satisfecho al tomar la bebida. Junto a su familia, recorre la feria desde hace años. “La verdad es que, año a año, va mejorando, se va poniendo más lindo. Recién acabo de llegar, pero veo de todo. Muy tentador”, manifestó Mauro.

Miriam, también de Bariloche, buscaba precios de aceites de oliva. “Siempre que vengo consumo unas masitas caseras y ahora, para almorzar, hay un puesto de la canicería Del Barrio afuera. ¿Por qué nunca dejamos de venir? Es un paseo”, subrayó.

Solo 40 mil personas pasaron por la feria del Centro Cívico durante los últimos cuatro días. Foto: Marcelo Martínez

¿Vuelos directos entre Bariloche y Puerto Montt?

En el BALC, el secretario de Turismo de Puerto Montt, Arturo Reyes, anunció “un puente aéreo” entre Bariloche y esa localidad chilena, a través de la línea aérea Sky. El vuelo duraría 45 minutos.

“Creemos que, en diciembre, el aeropuerto El Tepual, de Puerto Montt, ya contará con el escáner de aduana que es lo que faltaba. Se supone que eso se licitará el 4 de diciembre”, indicó.

“Confiamos -añadió- en que Sky, la aerolínea chilena, pueda habilitar la ruta. Las conversaciones están súper avanzadas y esperamos que, una vez instalado el equipamiento definitivo en Puerto Montt, los vuelos puedan partir antes de que termine el verano 2027”.



