Una multitud disfrutó la apertura en la fiesta de los Productores: hoy la Sole y Ke Personajes en Añelo

Un predio municipal colmado es el que se observó la primera noche de este festejo que reconoce a la actividad que le da orígen a Añelo: la producción. El público disfrutó a pleno los distintos géneros que pasaron por el escenario, cantaron y bailaron con los artistas nacionales y los locales. Se conoció la afortunada ganadora de un auto 0 kilómetro y el ganador de la casa, sorteos que se concretaron antes del cierre.

Para hoy, la grilla incluye como números centrales a Soledad Pastorutti y a Ke Personajes, además de Sergio Gonal y Campedrinos.

Desde temprano, la calle 24 empezó a poblarse de las personas que llegaron hasta el lugar para participar de la fiesta que incluyó, propuestas gastronómicas y feriantes. Los números más convocantes en la jonada inaugural. La 5° edición de la fiesta de los Productores se consolida en la región de Vaca Muerta, con el paso de los años.

En la grilla artística fue, el rock nacional hizo su aporte con la presencia de Las Pastillas del Abuelo. Su repertorio incluyó los temas clásicos de la banda aunque también presentaron canciones de Vínculos, su último trabajo musical. El último tema fue Otra vuelta de rosca y Piti Fernández se despidió y agradeció, mientras los fanáticos clamaban por una más. Sin embargo, el cronograma de presentaciones tenía ya sus horarios definidos.

Luego, fue el momento de los sorteos que fiscalizó el Instituto de Juegos de Azar de Neuquén, IJAN. El primero fue un automóvil Fiat Cronos 0 kilómetro y Sandra Agurto, la feliz poseedora el N° 257 se lo llevó. Le siguió el sorteo de la casa y pudieron participar los contribuyentes que estuvieran al día con sus tributos. En este caso el ganador fue Carlos Alberto Necul.

El cuarteto sumó diversión

Otro de los números convocantes fue Euge Quevedo y La Banda de Carlitos (LBC) que hicieron bailar y cantar a todo el público. Con un inconfundible «Hola Añelo» y la arenga para que el público se anime «a tirar los prohibidos» o el acompañamiento con las palmas, el ritmo del cuarteto contagió a todos. Fiel a su costumbre, transmitieron la energía inconfundible para todos los presentes.

En diálogo permanente con el público, Euge mencionaba los lugares de los que provenían los más fanáticos. Además, agradeció un dibujo enmarcado que le entregaron y varios muñecos de peluche que le hicieron llegar hasta el escenario.

Soledad Pastorutti estará en la segunda velada de la Fiesta de los Productores en Añelo (Foto: archivo)

La Sole y Ke Personajes

La última velada se espera más presencia de público, teniendo en cuenta que se aprovecha el fin de semana y son más las personas que podrán viajar para ver en vivo a sus artistas preferidos, con entrada libre y gratuita.

El municipio de Añelo, confirmó para este sábado a las 19:40 la bienvenida de conductores; a las 19:55-20:30 la presentación de talleres ,unicipales: Adultos Mayores y Discapacidad. Taller Folklórico Mi Tierra; Taller Municipal de Canto; Ritmo Urbano Kids; Taller Municipal de Bachata; Folklore y Malambo Añelo; Folklore Municipal Adultos.

A las 20:35 – 21:15: subirá Sergio Gonal; luego Campedrinos; a las 23:20 – 00:50 Soledad; y ya entrada la madrugada, a la 01:20 – 02:50 Ke Personajes. Luego, 03:10 – 04:00 Tomás Zacarías y el cierre estará a cargo de Los Menas.

En el lugar está el paseo gastronómico y de feriantes que ofrecen una amplia y variada propuesta, para todos los gustos.

Cómo llegar al predio

Para llegar a la fiesta de los Productores, la organización dispuso diferentes ingresos. Y quienes vayan en vehículo: lo pueden hacer por la calle 6, Intendente Tanuz y calle 20. El acceso peatonal será por la calle 24, desde el puente. Habrá controles policiales de acceso y piden circular con precaución y respetar el sentido indicado por el personal en el lugar.

Se recordó que no se permitirá entrar con objetos contundentes que puedan provocar lesiones, como palos, sombrillas y conservadoras; elementos inflamables o pirotecnia; banderas con estructuras rígidas o metálicas; perfumes y aerosoles; bebidas alcohólicas; ni elementos cortopunzantes.

La lista incluye «armas de fuego, de aire comprimido o réplicas, sustancias ilegales, estupefacientes y solventes». Los medicamentos personales solo estarán permitidos con receta y la documentación correspondiente. Los elementos prohibidos que se detecten en el ingreso serán retirados.