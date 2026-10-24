Ardió un camión que transportaba aceite vegetal en la Ruta 22, antes de llegar a Plaza Huincul

El chofer logró desenganchar el tractor, por lo que se perdió la carga. (Foto: Gentileza)

Un camión que transportaba aceite vegetal sufrió un incendio y se quemó toda la carga. El hecho ocurrió el viernes por la noche, en la Ruta 22, antes del ingreso a Plaza Huincul. Las tareas de extinción del fuego demandaron la participación de 15 voluntarios y varias unidades con agua y espuma.

El siniestro fue en inmediaciones del paseo La Pasto Verde y el tránsito por la Ruta 22 estuvo interrumpido mientras los bomberos trabajaban.

Pasadas las 22:30 del viernes, el aviso de un incendio en un camión llegó a la Central 17 de los bomberos voluntarios huinculenses. De inmediato, se dispuso el envío de una unidad, aunque una vez en el lugar, constataron que las llamas se habían generalizado a toda la unidad.

Se trató de un camión que transportaba aceite vegetal, hacia Chile tal como confirmó el segundo jefe del cuartel, Rubén Karstan.

«El chofer comentó que otros conductores le avisaban del fuego. Se detuvo en la banquina y observó que era en una rueda. Intentó apagarlo con el extintor, pero no lo logró», dijo el subjefe.

Rápidamente, desengachó la cabina o tractor y quedó solo el semi tomado por el fuego. Fue necesario el refuerzo de un camión de apoyo hídrico y otro autobomba, con dos unidades de logística. Al establecer que se trataba de aceite, controlaron con el material de espuma para este tipo de elementos. En total, trabajaron 15 voluntarios en el lugar.

El insistente ulular de las sirenas, alertó a los vecinos la noche del viernes. La altura de las llamas podía observarse desde varios metros a la redonda. Hubo móviles policiales que llegaron a la zona para garantizar la labor de los bomberos.

Debieeron interrumpir el tránsito vehicular por la Ruta 22, por el lapso de dos horas y media aproximadamente. Esto garantizó la correcta tarea de los voluntarios.