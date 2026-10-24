Un vuelco en la Ruta 5 cerca de Rincón de los Sauces dejó cinco personas heridas

Una camioneta de una empresa turística volcó sobre la Ruta 5, a unos dos kilómetros de Rincón de los Sauces, durante la madrugada de este sábado. El accidente dejó cinco personas heridas, tres de ellas con lesiones de consideración.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, el llamado de emergencia se recibió a las 00.04. Dos dotaciones se dirigieron al lugar para asistir a los ocupantes del vehículo.

Fuerte vuelco en la Ruta Provincial 5 de Neuquén

Producto del vuelco, la camioneta terminó sobre la ladera de la banquina. De acuerdo con los datos aportados por testigos, los cinco ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios.

Tres de las personas involucradas sufrieron lesiones de consideración, en tanto que las otras dos tuvieron heridas leves. El personal de Bomberos trabajó en la asistencia de los afectados hasta la llegada de los equipos de Salud.

Los bomberos realizaron tareas de evaluación e inmovilización de los heridos y colaboraron con los traslados al hospital, que estuvieron a cargo del personal sanitario.

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios, Policía y personal de Salud. Por el momento, no se conocen las causas del vuelco y las heridas sufridas por los ocupantes.