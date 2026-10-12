Aumenta el caudal del río Colorado: alertan por la crecida y piden extremar las precauciones

El río Colorado tendrá un aumento progresivo del caudal durante las próximas semanas. Imagen ilustrativa mejorada con IA.

Corfo Río Colorado informó que el caudal del río Colorado aumentará progresivamente durante las próximas semanas debido a una decisión de regulación del embalse Casa de Piedra, en un contexto marcado por las importantes acumulaciones de nieve registradas en la alta cuenca.

Según informó el organismo, se dispuso incrementar progresivamente los caudales erogados desde el embalse. Los volúmenes previstos son significativamente superiores a los que se liberaban en años anteriores para esta época, por lo que se espera un aumento del nivel y de la velocidad del agua en el cauce.

Río Colorado: por qué aumentará el caudal

Aunque todavía no se cuenta con un pronóstico definitivo de escurrimiento para la temporada, las mediciones realizadas a fines de septiembre evidenciaron una importante acumulación de nieve en la alta cuenca.

Los relevamientos fueron efectuados entre el 26 y el 28 de septiembre por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, mediante cateos en los sectores de El Azufre, Paso Pehuenche y Valle Hermoso.

En particular, los registros mostraron acumulaciones importantes en El Azufre y Paso Pehuenche, donde los sensores no habían registrado nieve antes de esa fecha.

Estas condiciones permiten anticipar un mayor escurrimiento, principalmente durante noviembre, diciembre y enero, cuando se produce el deshielo.

Frente a esta perspectiva, se modificó el esquema de erogación de Casa de Piedra para regular los volúmenes de agua que ingresarán al embalse durante los próximos meses.

Las recomendaciones para quienes viven y trabajan cerca del río Colorado

Ante el aumento previsto del caudal, Corfo Río Colorado recomendó extremar las medidas de precaución en todos los sectores próximos al río.

La advertencia está dirigida especialmente a quienes realizan actividades recreativas, practican pesca o desarrollan tareas rurales en las inmediaciones del cauce.

También alcanza a las instalaciones ubicadas sobre la margen del río y a las zonas donde circulan vehículos y maquinaria.

Desde el organismo indicaron que continuarán con el seguimiento de la situación hidrológica y que informarán a la comunidad sobre cualquier modificación relevante.