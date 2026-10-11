Río Negro tiene 12 obras en marcha con fondos CAF: cuáles son, dónde se hacen y de cuanto es la inversión

Viedma - 08/10/2026 Obras CAF ( en viedma remodelacion del centro municipal de cultura y asfalto camino al aeropuerto) Foto: Marcelo Ochoa

Río Negro contempla 12 obras financiadas por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) que abarcan infraestructura de agua potable, saneamiento, desagües pluviales y obras viales estratégicas. Ya están en ejecución siete, y los cinco restantes en sus procesos licitatorios.

El programa totaliza unos US$140 millones y apuntan tanto a resolver las necesidades actuales como a preparar los servicios y la infraestructura para el crecimiento poblacional.

Las siete obras están en ejecución son los planos directores de El Bolsón, Dina Huapi y San Antonio; los desagües pluviales de Cipolletti; el Centro Cultural de Viedma, y, en Bariloche, la ampliación de agua potable y la repavimentación al aeropuerto.

Mientras tanto, se ultiman tareas para comenzar con los trabajos en Río Colorado y la firma del contrato del plan director de Roca, con licitaciones definidas para la Avenida Perón de Cipolletti y las rutas 1-51 de Viedma. Los trámites del recambio de cañerías de agua de Sierra Grande/Playas Doradas se programan su licitación.

Agua y saneamiento, el eje principal

Una parte importante del financiamiento está destinada a ampliar y mejorar los sistemas de agua potable y saneamiento.

En El Bolsón, está en ejecución el nuevo sistema de desagües cloacales, una de las principales obras sanitarias previstas para la localidad. El contrato asciende a $27.116 millones, unos US$17,6 millones al tipo de cambio oficial del Banco Nación. Los trabajos comenzaron el 26 de agosto.

El sistema fue diseñado con un horizonte de 20 años y tendrá capacidad para atender a 63.369 habitantes conectados a la red cloacal. La intervención comenzó sobre el colector troncal de la avenida San Martín.

En Dina Huapi, en tanto, avanza el Plan Director de Agua Potable, con un monto contractual de $6.109 millones, equivalentes a unos US$4 millones. El proyecto contempla una nueva toma de agua, impulsión, planta de filtrado, cisternas y vinculaciones a la red. Su horizonte de diseño llega hasta 2046 y prevé una capacidad para 18.480 habitantes.

También en la zona cordillerana se encuentra en ejecución el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a la Zona Sur de Bariloche desde el Lago Gutiérrez. La inversión publicada supera los $21.000 millones, unos US$13,6 millones, y beneficiará a más de 75.000 vecinos de 30 barrios de la zona sur.

La obra busca incorporar una nueva fuente de abastecimiento y preparar el sistema para los próximos 20 años. Al 28 de septiembre se encontraba en ejecución el hormigonado de limpieza de la futura planta potabilizadora.

En Roca, el Plan Director de Agua Potable se encuentra en proceso de adjudicación luego de la apertura de las ofertas económicas. El presupuesto oficial asciende a $38.552 millones, unos US$25 millones, y el plazo previsto es de 24 meses.

El proyecto permitirá aumentar en 50% la capacidad de producción de agua potable y garantizar el abastecimiento para unos 210.000 habitantes durante las próximas dos décadas. Incluye ampliaciones del bombeo de agua cruda, una cisterna de dos millones de litros en barrio Nuevo, nuevas estaciones de bombeo e impulsión y más de 41.000 metros de cañerías.

San Antonio Oeste también suma una obra de gran escala

En San Antonio Oeste, la obra de mejora de la provisión de agua potable registra un 14% de avance y cuenta con una inversión informada de $24.291 millones, unos US$15,8 millones.

Los trabajos se desarrollan de manera simultánea en reservorios, cisternas y la planta potabilizadora. El objetivo es mejorar la capacidad y confiabilidad del sistema para responder al crecimiento de la localidad y garantizar un servicio más seguro y previsible.

En Sierra Grande y Playas Doradas, por otra parte, se encuentra en evaluación la licitación para el recambio de cañerías de agua potable. El presupuesto oficial es de $4.433 millones, unos US$2,9 millones, y el plazo previsto es de 12 meses.

La obra busca optimizar la captación, almacenamiento, conducción y distribución de agua potable y beneficiaría a cerca de 22.000 habitantes de ambas localidades.

Más obras de saneamiento en Río Colorado

El paquete de proyectos también contempla el Plan Director de transporte, tratamiento y disposición final de efluentes cloacales de Río Colorado y Colonia Juliá y Echarren.

La iniciativa tiene un presupuesto oficial de $8.705 millones, unos US$5,7 millones, y se encuentra con las ofertas económicas abiertas, a la espera de la adjudicación.

Además, apunta a reducir la contaminación de suelos y aguas y a promover el reúso de efluentes tratados en actividades agrícolas.

Viedma: una obra clave para el acceso al aeropuerto

Entre los proyectos recientemente incorporados al paquete aparece una obra estratégica para Viedma.

El 6 de octubre se firmó el contrato para mejorar el acceso al Aeropuerto Gobernador Castello a través de las rutas provinciales 1 y 51. El monto contractual supera los $5.410 millones, unos US$3,5 millones, y el plazo previsto es de 12 meses.

La intervención abarcará más de 5 kilómetros, desde el sector del puente ferroviario hasta el aeropuerto, con el objetivo de resolver problemas de seguridad vial y preparar la traza para el crecimiento urbano.

El corredor tendrá además una función de integración, ya que conecta sectores vinculados con la Universidad Nacional de Río Negro, la estación del Tren Patagónico, barrios, la Escuela de Cadetes, el autódromo y la salida hacia la costa atlántica.

Viedma también avanza con la renovación del Centro Cultural

Otro de los proyectos financiados por CAF en la capital provincial es la refuncionalización del Centro Municipal de Cultura de Viedma.

La obra está en ejecución, tiene un monto contratado de $11.206 millones, unos US$7,3 millones, y un plazo contractual de 730 días.

La intervención contempla una renovación integral del edificio, nuevas áreas administrativas y camarines, modernización de la sala principal, equipamiento actualizado e incorporación de palcos.

Además, el proyecto incorpora espacios interiores y exteriores para vincular el Centro Municipal de Cultura con la Plaza del Fundador y el paseo costero, con la intención de consolidar ese sector como un punto de encuentro para la comunidad.

Bariloche: también se interviene el acceso al aeropuerto

En Bariloche comenzó el 6 de octubre otra obra vinculada con la infraestructura estratégica: la mejora del acceso al Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria, sobre la Ruta Provincial 80.

La inversión publicada supera los $4.475 millones, unos US$2,9 millones, el plazo es de 270 días y la intervención comprende 5,6 kilómetros.

El proyecto incluye una nueva calzada, banquinas pavimentadas y señalización, además de mejoras en las condiciones de seguridad vial.

Cipolletti concentra dos grandes proyectos

En Cipolletti se ejecutan las obras pluviales estratégicas para la ciudad, con un monto contractual de $4.770 millones, unos US$3,1 millones, y un plazo de 12 meses.

Los trabajos comenzaron sobre la calle Paso de los Libres y contemplan el entubado de 3.450 metros de desagües pluviales en diferentes sectores.

La intervención busca mejorar el escurrimiento del agua de lluvia, reducir los riesgos de inundación y proteger viviendas e infraestructura pública.

A este proyecto se suma el ordenamiento vial, conectividad, ampliación de capacidad y seguridad de la avenida Perón, que se encuentra en proceso de evaluación de ofertas.

El presupuesto oficial es de $18.557 millones, unos US$12,1 millones, y el plazo previsto es de 24 meses. La obra apunta a transformar a la avenida Perón en una arteria troncal para ordenar el tránsito proveniente de las rutas provinciales 65 y Nacional 22, la calle Illia, el tercer puente y la Ruta Nacional 151.

El proyecto de financiamiento original de Río Negro con la CAF se concentró en estas 12 construcciones pero, luego, se incorporó también recursos para la conclusión de la repavimentación de las rutas 6 y 8, considerando que las partidas del BID no son suficientes para su finalización.

La devolución del préstamo del banco

El crédito del banco de América Latina y el Caribe (CAF) a Río Negro se formalizó inicialmente por US$140 millones, incluyendo esa docena de proyectos y, además, permite completar el financiamiento de la repavimentación de las rutas 8 y 6, que se ejecutan por un programa del BID.

La operación del préstamo de la CAF tiene un plazo de pago de 15 años, con cinco años de gracia.

La cancelación del capital comenzará en el 2031 y su finalización operará en el 2046.

El interés del programa se corresponde coa la tasa de Financiamiento Garantizado a un Día (SOFR, por sus siglas en inglés), que actualmente es de 3,65%, y un adicional del 1,9% (que, en los primeros ocho años, es del 1,8% porque es bonificado). Así, el coste llega al 5,46%.