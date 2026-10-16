Avanza la limpieza de las calles después de la tormenta en Añelo

La limpieza de la calle 3 a la altura de la 24 continuaron hoy. (Foto: Andrea Vazquez)

Después de la intensa tormenta que provocó el anegamiento de calles y algunas viviendas, las tareas de reacondicionamiento y limpieza continuaron este viernes. En sectores puntuales, equipos viales se dedicaron retirar algunos escombros y los restos que arrastró el agua este jueves.

La información oficial dio cuenta que se asistieron a 50 familias y cinco las evacuadas de manera momentánea que regresaron a sus hogares.

Llegó el viernes y continuaron los trabajos para recomponer algunas de las arterias que conforman los anillos de circulación. Entre ellas, la 24 que lleva al predio municipal donde esta tarde, desde las 20 está previsto que se inicie la 5° edición de la fiesta de los Productores.

La cuadrilla con personal realizó las tareas de limpieza. En una de las arterias -la calle 3 y su intersección con la 24- estuvo cerrada al tránsito en esa esquina hasta tanto se retire el barro acumulado como consecuencia de la tormenta.

Durante la mañana, se confirmó que hubo 50 vecinos que fueron asistidos por las diferentes áreas municipales debido al anegamiento de las calles y algunas casas. Mientras que hubo cinco familias evacuadas, en las primeras horas en el SUM municipal que una vez normalizada la situación regresaron a sus hogares. Así lo informó el secretario de Gobierno, Luis Angeloni, por radio municipal Añelo.

El funcionario describió que el municipio, a través de todas las dependencias, estuvieron al tanto de la situación y para responder las demandas. Lo mismo que el resto de las instituciones como los bomberos voluntarios de Añelo que solicitaron colaboración, entre ellos una dotación de Plaza Huincul.

El jueves por la tarde, desde el Distrito Educativo VI que dependen las escuelas de Añelo, resolvió suspender las clases para este viernes en todos los turnos y modalidades.

Mientras tanto, en la Ruta 7, desde el ingreso oeste a la localidad el personal de Vialidad Provincial ejecutaba tareas de relleno de los pozos que quedaron tras la lluvia del jueves por la tarde.