Buscan a un jornalero desaparecido en Carmen de Patagones y Viedma

La policía bonaerense busca dar con el paradero de Mauricio Walter Cabaña de 35 años que se ausentó de su domicilio el domingo 1 y hasta el momento no se sabe nada.

Cabaña nació en Salta y de ocupación jornalero, aunque reside en una propiedad de la calle Domingo López en Carmen de Patagones.

Es de contextura física delgada, cabello corto, rapado a los costados de color negro, posee tatuajes en el dorso del lado derecho que refiere el nombre de LUNA y una estrella, no posee aros, no posee señas particulares, mide aproximadamente 1,90 m de altura y no toma medicación.

Al momento de ausentarse vestía remera mangas cortas oscura, pantalón tipo joggin de color Negro, camperón verde claro y zapatillas marrones.

La fuerza bonaerense detalló que la búsqueda se centra en la causa caratulada como «averiguación de paradero», luego de la denuncia que realizó un familiar.

La Ayudantía Fiscal de Patagones solicitaron realizar relevamientos en hospitales, centros asistenciales, morgues judiciales y locales.

Cualquier información comunicarse a los teléfonos 101 o 911, a la Estación Policía Seguridad Comunal de Carmen de Patagones (2920-463885) o a la Dependencia Policial más cercana.