Bypass: la obra que busca mayor conexión y seguridad de la actividad en el corazón de Vaca Muerta 

El febril movimiento de las operadoras y empresas de servicios de todo tipo por las rutas que llegan y atraviesan Añelo para ir hasta las diferentes áreas llevaron al Gobierno neuquino a buscar una solución.

El llamado bypass habilita una conexión entre las rutas provinciales 7 y 17 que desviará el tránsito pesado, sin necesidad que se desplacen por el casco urbano. La obra tendrá una extensión total de 25 kilómetros.

Un primer tramo ya se ejecutó. Fueron cinco kilómetros que vincula las dos vías provinciales, y que conforman dos rotondas. Se trata de una traza de doble vía construida en hormigón, que cuenta con carriles de subida y de bajada.

La decisión de realizar una doble senda se basó en facilitar el paso de camiones de gran porte que deben llegar hasta las instalaciones petroleras que tiene la zona. Después de la inauguración de la primera etapa que se hizo en mayo pasado, se continuó con la construcción del resto del trazado.

El crecimiento exponencial de la industria hidrocarburífera en los últimos años llevó a que las autoridades provinciales resolvieran tomar medidas para encontrar un equilibrio entre quienes están involucrados en la actividad y el resto de la población añelense que no depende de manera directa.

El tránsito pesado se desviará de la actual traza. (Foto: archivo)

La gestión del gobierno provincial incluyó la negociación con las operadoras que utilizan a diario las rutas y se acordó la construcción. Los trabajos están a cargo de una Unión Transitoria de Empresas -UTE- integrada por Luis Losi SA y Rovella Carranza SA.

Se conformó un fideicomiso que integran las empresas Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol, Total Austral, Vista Energy e YPF que firmaron el financiamiento para hacerlo en conjunto.

Para el municipio de Añelo, la posibilidad de este tipo de trabajo que descentraliza el tránsito pesado por la zona urbana facilitará la construcción de anillos de circulación que descomprime, básicamente los vehículos pesados que van por las rutas 7 y 17.

Esta iniciativa contempla un nuevo tendido y repavimentación de las vías 8 y 17, junto a la ejecución del llamado Camino de la Tortuga, que facilitará la conexión entre las dos. La obra completa tiene un importante avance.

En el proyecto se especificó que el cronograma fijado para la finalización del total de los 25 kilómetros estará previsto para octubre de 2027, si se tiene en cuenta que se trata de un plazo de 18 meses corridos.