Los adultos mayores dijeron presente en el encuentro de Añelo

La fiesta fue inolvidable. El Adultazo 2026 convocó a alrededor de 1.500 almas, en la enorme carpa que preparó el municipio de Añelo para garantizar el lugar a los locales y los grupos que viajaron de diferentes puntos para la celebración.

No faltó la música en vivo, la exquisita comida, ni tampoco los reconocimientos y sorteos de incontables regalos. El cierre fue ya entrada la madrugada a puro baile.

Como todo hacía prever que la convocatoria iba a ser masiva, los anfitriones dispusieron una enorme carpa montada en el predio municipal. La ornamentación del espacio permitió que las diferentes delegaciones provenientes de las localidades cercanas o un poco más alejadas se acomodaran sin inconvenientes.

Este año, esta fiesta que busca promover el encuentro, el entretenimiento y la diversión de los adultos mayores, tuvo la singularidad de empezar por la tarde hasta entrada la madrugada. Y se la bautizó Adultazo Tertulia Fest.

Si hay algo que caracteriza a este tipo de encuentros, es la predisposición que tiene los asistentes para compartir y divertirse. Los organizadores –en este caso la secretaría de Desarrollo Social que coordinó la enorme tarea de la propuesta- se lucieron para darles lo mejor a sus invitados.

Las agrupaciones de adultos mayores llegaron desafiando al mal tiempo. Fueron recibidos con un sombrero, a modo de recuerdo de su participación.

Agrupaciones de diferentes lugares se sumaron al festejo. (Foto: Gentileza)

El baile y la diversión a pleno

La música en vivo la aportaron La Fuerza, los locales Abigail y su conjunto y el cierre estuvo a cargo de Los Chama de Cristal, quienes proponen el ritmo de la cumbia campera y que no dejan a nadie sin bailar. Hasta el jefe comunal, Fernando Banderet demostró sus dotes en la pista de baile.

Un punto y aparte merecieron los asadores, cocineras y cocineros que se lucieron con los platos. Tanto las carnes asadas, como las ensaladas, el postre y los diferentes productos elaborados fueron compartidos y disfrutados por todos.