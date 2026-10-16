Cecilia ganó un Toyota Yaris 0km con Diario RÍO NEGRO y ya planea recorrer Neuquén

Cecilia Brein, vecina de Neuquén capital, estaba tomando mate y escuchando la radio cuando recibió el llamado que le anunció que había ganado uno de los dos Toyota Yaris 0 km sorteados por Diario RÍO NEGRO junto a Nippon Car por el Día de la Madre. Al principio, no estaba segura de que la noticia fuera cierta, pero la sorpresa se mezcló rápidamente con la emoción.

«Me tomó por sorpresa, a pesar de que de alguna manera cuando yo llevaba los cupones tenía la certeza de que me iba a ganar el auto», contó. Según explicó, su única duda era cuál de los cupones que había completado terminaría siendo seleccionado.

Cecilia había llenado alrededor de diez cupones para participar. Es geóloga, fotógrafa y suscriptora del diario desde hace muchos años, recibe la edición impresa los fines de semana y también lee las noticias en formato digital. «Me encanta leer el diario, mantenerme al día», expresó mientras felicitaba al equipo por el trabajo y por mantener informados a los lectores.

La primera reacción de Cecilia después de recibir la noticia fue llamar a sus seres queridos. El premio, que llegó con motivo del Día de la Madre, también será una alegría compartida con su esposo y sus dos hijos, que viven en Buenos Aires.

«Fue lo primero que hice», recordó sobre el momento en que les avisó que había ganado. Según contó, ellos también se emocionaron y todavía esperan conocer el auto.

Además de disfrutarlo en familia, Cecilia ya piensa en los recorridos que podrá hacer con su nuevo Toyota Yaris. Su idea es aprovecharlo para conocer más rincones de Neuquén, una ciudad con la que construyó un vínculo especial desde que llegó en 2004.

«Yo me considero neuquina», afirmó. También destacó que la ciudad está cada día más linda: «Voy a recorrer Neuquén, con sus lugares y rincones tan maravillosos». Eso sí, el auto no desplazará a otro de sus medios de transporte favoritos: «Voy a ir alternando con la bicicleta, por supuesto», dijo entre risas.