Choque fatal en el oeste de Neuquén: murió un taxista luego de impactar contra una traffic este lunes 19

Un trágico choque se produjo en el oeste de Neuquén este lunes 19 de octubre. Un taxista murió luego de impactar de atrás contra una traffic en un semáforo. La víctima fatal tenía 70 años.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el comisario inspector Néstor Catalán informó que el hecho ocurrió en horas de la noche sobre la Avenida Mosconi, en la intersección con la calle Cruzellies, a la altura del ingreso del barrio Valentina Sur.

Allí, una Mercedes Benz Sprinter en la mano en dirección a Plottier frenó -aparentemente, de forma abrupta- cuando la luz del semáforo se puso de color rojo. Atrás, viajaba un hombre solo a bordo de un Renault Logan que ofrecía servicios de transportes estilo «palomita», quien no llegó a frenar y terminó colisionando de lleno contra la camioneta.

El taxista murió en el lugar

Al lugar acudió personal del SIEN, que intentó socorrer al taxista con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero el conductor no logró sobrevivir y murió en el lugar. La víctima fatal tenía 70 años y era oriundo de Neuquén capital.

Por otra parte, los dos hombres a bordo de la traffic resultaron ilesos. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la Municipalidad y en la calzada las autoridades intervinientes registraron las marcas de frenado del taxi que, por la fuerza del choque, registró grandes daños materiales y varias partes del vehículo quedaron tiradas en las inmediaciones del incidente.

El cuerpo del taxista fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia y el caso quedó a cargo de la fiscal Lorena Juárez. Al conductor de la camioneta se le realizó el test de alcoholemia, el cual dio resultado negativo.