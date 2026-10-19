Quién era la adolescente que murió en el choque fatal sobre la Ruta 151, cerca de Catriel: qué se sabe del estado de los tres heridos

Un grave accidente se registró sobre la Ruta 151, cerca de Catriel. Una adolescente murió y hay tres heridos por el choque entre un auto y una camioneta. Fue identificada la víctima

Sobre la dinámica del siniestro, se supo que hubo una frenada brusca.

Ruta 151: quién era la víctima del accidente en Catriel

La víctima fue identificada como Luana Natalí Gallardo Leiria, de 15 años. Era oriunda de Catriel. Viajaba en el auto con su mamá y su hermana.

El medio Fm Alas comunicó que el velorio comenzó anoche y se extenderá hasta las 18. Se realiza sobre calle Zurita 55.

Grave accidente sobre la Ruta 151, en Catriel: qué se sabe de los heridos

El comisario inspector Javier Yañez comunicó a Diario RÍO NEGRO que el accidente fue entre el kilómetro 101 y el 102.

Según las pericias y las entrevistas que se hicieron, un auto que aún no fue identificado hizo una frenada brusca. Habría sido por un pozo de gran tamaño sobre la calzada. Detrás venían por ese mismo carril una Renault kangoo y un Volkswagen Gol.

Para esquivarlo, el Gol se corrió hacia el carril contrario y ahí impactó contra una Ford Ranger que venía de frente.

El conductor de la camioneta sufrió lesiones menores y fue traslado a la clínica Juan Domingo Perón. En tanto, la mujer adulta y la niña de 13 años fueron llevados al hospital local.

Yañez comunicó que quedó una consigna policial en el punto del siniestro para que los autos circulen a baja velocidad. Advierten que es una zona que presenta gran deterioro.